Polizeihund „Loki“ schnüffelte Einbrecher im Keller auf

Mit Spürnase und Pfiff: In der Grazer Annenstraße stellte Diensthund "Loki" in der Nacht auf den Nationalfeiertag einen mutmaßlichen Einbrecher.

Es war kurz nach halb drei Uhr früh, als in der Grazer Annenstraße der Einbruchsalarm losging. Das Glasfenster eines Lokals wurde eingeschlagen, vom Täter fehlte jede Spur. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, doch die Spurensuche gestaltete sich schwierig. Als die Beamten vermuteten, dass sich der Einbrecher noch im Gebäude versteckt, wurde Verstärkung angefordert: der Polizeidiensthund „Loki“.

„Loki“ hatte den „richtigen Riecher“

„Den richtigen Riecher bewies in der Nacht auf den Nationalfeiertag Polizei-Diensthund Loki“, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Der belgische Schäferhund, offiziell „Hell-Harvey in Fidem“ genannt, ließ sich nicht lange bitten. Unter der Leitung seines Hundeführers, Revierinspektor Christian S. von der Polizeidiensthundeinspektion Graz, nahm der sechsjährige Malinois die Spur auf. Im Keller eines angrenzenden Mehrparteienhauses wurde Loki fündig. Der mutmaßliche Einbrecher hatte sich in einer dunklen Nische zwischen den Kellerabteilen am Boden versteckt.

©Katharina Plozner Revierinspektor Christian S. mit seinem Diensthund „Loki“. Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Team der Polizeidiensthundeinspektion Graz.

Kein Unbekannter für die Polizei

Der Verdächtige verweigerte hartnäckig, seine Identität preiszugeben. Doch die Polizisten ließen sich nicht täuschen: Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen Grazer, der bereits mehrfach amtsbekannt ist. Und das nicht ohne Grund: Gegen ihn lag noch eine Haftstrafe wegen einschlägiger Delikte vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Teamarbeit auf vier Pfoten

„Loki“ ist einer von insgesamt 45 Polizeidiensthunden, die in der Steiermark gemeinsam mit ihren Hundeführern im Einsatz stehen. Die Tiere leisten ihren Dienst auf den Polizeidiensthundeinspektionen in Graz oder St. Stefan ob Leoben. Neben der klassischen Fährtenarbeit verfügen viele über Spezialausbildungen, wie beispielsweise zum Aufspüren von Sprengstoff, Suchtmitteln oder Brandmitteln. Neu sind auch Datenträger-Spürhunde, die USB-Sticks, Handys oder andere elektronische Speichermedien erschnüffeln können.

Held mit kalter Schnauze

Nach dem erfolgreichen Einsatz durfte Loki wohl ein paar Extra-Leckerlis genießen. Verdient hat er sie allemal. Schließlich sorgt der vierbeinige Polizist dafür, dass in Graz selbst in den frühen Morgenstunden für Recht und Ordnung gesorgt ist.