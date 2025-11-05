Drei Schülerinnen legten mündliche Matura am Borg nach Amoklauf ab 

Am Grazer Borg Dreierschützengasse durften die Maturanten heuer selbst entscheiden, ob sie zur mündlichen Matura antreten. Nach der schrecklichen Tat im Juni nutzten fast alle die Möglichkeit, darauf zu verzichten.

Der Amoklauf am Borg Dreierschützengasse in Graz hat ganz Österreich erschüttert und die Schulgemeinschaft tief getroffen. Am 10. Juni stürmte ein ehemaliger Schüler das Gebäude und tötete dabei zehn Menschen. Der Unterricht wurde sofort eingestellt, selbst Monate später herrscht an der Schule noch stille Betroffenheit. Der Neustart im September verlief vorsichtig und mit viel Rücksicht auf die traumatisierten Schüler.

Ausnahme für den Maturajahrgang

Für die heurigen Maturanten wurde rasch eine Sonderregelung geschaffen. Der Nationalrat beschloss noch im Juni eine Änderung des Schulunterrichtsgesetzes: Niemand sollte gezwungen sein, nach diesem schrecklichen Erlebnis eine mündliche Prüfung zu absolvieren. Die schriftlichen Prüfungen waren bereits abgeschlossen, an reguläre Prüfungen war aber nicht mehr zu denken.

Fast alle verzichteten auf die Prüfung

Von insgesamt 87 Maturanten am Grazer Borg Dreierschützengasse entschieden sich nur drei, trotz der Sonderregelung eine mündliche Prüfung abzulegen. Wie das Bildungsministerium gegenüber dem Standard berichtet, traten zwei Schülerinnen bereits zum Haupttermin in Englisch an, eine weitere folgte Anfang Oktober. Die übrigen verzichteten und ließen ihre Jahresnote ins Abschlusszeugnis eintragen. Von den sechs Kandidaten, die im Herbsttermin zugelassen waren, absolvierte niemand eine mündliche Prüfung. Bis Ende Oktober konnten sich alle für eine Variante entscheiden. Der Nationalrat hatte die entsprechende Gesetzesänderung einstimmig beschlossen. Mit dem Ziel, den Jugendlichen nach den traumatischen Ereignissen jede zusätzliche Belastung zu ersparen, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) betonte.