Pferd in Sumpf eingesunken – nur mehr der Kopf ragte heraus

Einsatz am Dienstagnachmittag in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung): Ein Pferd sank in einem Sumpfgebiet ein. Nur mehr der Kopf ragte aus dem Schlamm.

Feuerwehr, Tierarzt und ein Kranfahrer arbeiteten in Werndorf eng zusammen, um das eingesunkene Pferd sicher aus dem Sumpf zu befreien.

Am Dienstag, dem 4. November 2025, um 14.15 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf und die Freiwillige Feuerwehr Werndorf zu einer Tierrettung alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort zeigte sich eine dramatische Lage: Ein Pferd war in einem Sumpfgebiet eingesunken, nur der Kopf ragte noch aus dem Schlamm. Die Feuerwehr Werndorf befand sich bereits gemeinsam mit Tierarzt Dr. Pauritsch vor Ort.

Tierarzt sedierte das Tier

Um eine sichere Rettung zu ermöglichen, sedierte Tierarzt Dr. Pauritsch das Pferd. Danach legten die Einsatzkräfte Bandschlingen an, um das Tier zu sichern und für die Bergung vorzubereiten. Dabei war besondere Vorsicht nötig, um das Tier nicht zu gefährden. Ein örtlicher Unternehmer unterstützte die Rettung mit einem Kranfahrzeug. Mit der Kranwinde wurde das Pferd behutsam aus dem Sumpf gehoben.