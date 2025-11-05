Ball der Technik 2026 in Graz: Kartenverkauf startet am 11. November

Am 30. Jänner 2026 wird im Congress Graz das Tanzbein geschwungen: Der Ball der Technik lädt unter dem Motto "Bauen im Takt" ein. Der Kartenverkauf startet am 11. November.

Der Ball der Technik ist seit über 160 Jahren Fixpunkt für alle, die sich für Technik, Wissenschaft und gesellschaftliches Miteinander begeistern. Am Freitag, dem 30. Jänner 2026, verwandelt sich der Congress Graz wieder in ein funkelndes Parkett, wenn unter dem Motto „Bauen im Takt“ Technik und Tanz verschmelzen. Das heurige Thema steht ganz im Zeichen von Architektur und Bauingenieurwissenschaften. Hauptsponsor ist die Kammer der Ziviltechniker: für Steiermark und Kärnten, die das Motto tatkräftig unterstützt.

Kartenvorverkauf startet zu Faschingsbeginn: Wer beim Ballereignis des Jahres dabei sein möchte, sollte sich den 11. November 2025 um 11.11 Uhr merken. Ab diesem Zeitpunkt startet der Online-Vorverkauf auf balldertechnik.at. Ab 25. November gibt es die begehrten Ballkarten auch in ausgewählten Vorverkaufsstellen.

Architektur trifft auf Forschung

Neben Walzerklängen und Polonaise gibt es am Ball der Technik stets auch Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Für die thematische Gestaltung sorgen 2026 die Fakultäten für Architektur und Bauingenieurwissenschaften der TU Graz gemeinsam mit dem Institut für Architektur und Bauwesen der FH Joanneum. „Die Ballgäste können sich auf inspirierende und überraschende Beispiele aus der Welt der Architektur und der bauingenieurwissenschaftlichen Forschung freuen“, heißt es von der TU Graz.

Tradition trifft Zukunft

Der Ball der Technik blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Bereits 1858 fand er zum ersten Mal im Redoutensaal des heutigen Schauspielhauses statt, damals im Beisein von Erzherzog Johann. Seitdem hat sich viel verändert, doch eines ist geblieben: der besondere Charme, mit dem der Ball Tradition und Fortschritt verbindet. Veranstaltet wird der Ball 2026 von der Technischen Universität Graz in Kooperation mit der Kammer der Ziviltechniker, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HTU Graz.