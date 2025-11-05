Dieser Grazer 250-Euro-Bonus wird fortgeführt

Der Grazer Kinder-Radlbonus geht in die nächste Runde. Die Stadt informiert über die Fortführung des Erfolgsprojekts ab Schuljahr 2025/26.

Der Grazer Kinder-Radlbonus ist eine echte Erfolgsgeschichte: Seit 2022 motiviert die Stadt Graz Kinder dazu, sich selbstständig, aktiv und klimafreundlich fortzubewegen – und unterstützt Familien beim Kauf von kindgerechten Fahrrädern. Nun wird im November-Gemeinderat die aktualisierte Förderrichtlinie für das Schuljahr 2025/2026 beschlossen. Damit ist die Fortführung des österreichweit einzigartigen Projekts gesichert.

Was ist der Grazer Kinder-Radlbonus? Ziel des Projekts ist es, jedem Grazer Kind den Besitz eines eigenen Fahrrads zu erleichtern. Damit soll das Radfahren erlernt, aber auch die Freude am Radfahren geweckt werden. So sollen langfristig mehr Wege mit dem Rad gefahren werden. Die Stadt Graz unterstützt deshalb den Kauf eines Kinderfahrrads mit einem Bonus von 250 Euro.

Positives Echo auf Kinder-Radlbonus

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sagt: „Es ist wichtig, dass Kinder früh lernen, sich sicher und selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen – und dass sie sich das auch zutrauen. Der Kinder-Radlbonus schafft mit dem eigenen Fahrrad einen starken Anreiz fürs Radfahren. Ich freue mich sehr, dass wir dieses soziale und klimafreundliche Projekt trotz finanziell herausfordernder Zeiten in der Koalition fortsetzen können.“ Die jüngste Evaluierung zeigt: Der Kinder-Radlbonus kommt bei Grazer Familien hervorragend an. Hunderte positive Rückmeldungen belegen den großen Nutzen und die Freude der Kinder und Eltern, heißt es in einer Aussendung aus dem Büro der Grazer Vizebürgermeisterin.

im November-Gemeinderat wird die aktualisierte Förderrichtlinie des Kinder-Radlbonus für das Schuljahr 2025/2026 beschlossen.

Abholformular per Post

Ab Jänner 2026 erhalten alle berechtigten Grazer Kinder der dritten Schulstufe – gemäß den Kriterien der Förderrichtlinie – das Abholformular für die nächste Förderphase direkt per Post. Mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular können die Gutscheine anschließend bei der Holding Graz abgeholt werden.

Was kann mit dem Gutschein gekauft werden? Der Gutschein kann neben Kinderfahrrädern auch für die dazugehörige Sicherheitsausrüstung für Kinder eingelöst werden. Dies beinhaltet: z.B. Fahrradhelm, Fahrradschloss, Klingel und Reflektoren. Auch Rad-Services für Kinderfahrräder können mit dem Gutschein bezahlt werden. Nicht verwendet werden kann der Gutschein für Damen- und Herrenfahrräder, Bekleidung, Fahrradanhänger etc.