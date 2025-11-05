Ampel-Defekt sorgt für Stau beim Hilmteich: Stadt und Holding äußern sich

Großbaustelle Hilmteichstraße: Die Arbeiten für den neuen Speicherkanal und den Ausbau der Straßenbahnlinie 1 sorgen derzeit für Staus im Grazer Osten. Ein technischer Defekt an einer Ampel legte den Verkehr zeitweise lahm.

Seit der Sperre der Hilmteichstraße stadteinwärts herrscht in Mariatrost und entlang der Heinrichstraße dichter Verkehr. Anrainer und Pendler berichten von langen Staus und Verzögerungen. Auch die Politik meldete sich zu Wort, 5 Minuten berichtete: Baustelle in Mariatrost wird zur Geduldsprobe für Anrainer und Pendler.

Stau im Früh- und Abendverkehr

Die Stadt Graz, die Stadtbaudirektion und die Holding Graz informieren nun über den Hintergrund, die aktuelle Lage und Maßnahmen zur Baustelle Hilmteichstraße/Mariatroster Straße: „Seit Montag laufen in der Hilmteichstraße wichtige Infrastrukturarbeiten: Der Bau eines neuen Speicherkanals sowie die Vorbereitung für den zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 haben begonnen. Diese Arbeiten sind ein zentraler Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur und zur nachhaltigen Entlastung des Verkehrs im Grazer Osten Durch die Verkehrsführung und die notwendigen Umleitungen kam es insbesondere zu Beginn der Maßnahmen zu starken Verkehrsbehinderungen, vor allem im Früh- und Abendverkehr. Besonders betroffen waren die Mariatroster Straße und die Heinrichstraße, wo eine Ampelanlage nicht wie gewünscht funktionierte.“

Technischer Defekt war Ursache

Wie nun informiert wird, führte eine defekte Induktionsschleife im Fahrbahnbelag dazu, dass die Ampelsteuerung die Verkehrsströme nicht richtig erkennen konnte. Dies verursachte überlange Rotphasen für den Geradeausverkehr in der Heinrichstraße und dadurch entstand Rückstau. „Der Fehler wurde am Dienstagabend behoben, wodurch der Verkehr seit gestern spürbar besser vorankommt. Dennoch ist auch weiterhin in den Spitzenzeiten mit Verzögerungen von etwa zehn Minuten zu rechnen“, heißt es in einer Aussendung der Holding.

Verkehrslage wird fortlaufend beobachtet

Weiters wird betont: „Die Projektverantwortlichen von Stadt und Holding Graz beobachten die Verkehrslage fortlaufend und werden Ampelphasen bei Bedarf weiter optimieren, um den Verkehrsfluss bestmöglich sicherzustellen.“ Seitens der Holding Graz bittet man die Fahrgäste um Verständnis für etwaige Verspätungen bei dem umfangreichen SEV in der Mariatrosterstraße. Bereits am Dienstag wurden auf allen Haltestellen der Ersatzbuslinie E1 stadteinwärts Sitzbänke aufgestellt. „Leider war es uns aus Platzgründen (Auftrittsfläche) nicht möglich an zwei Ersatzhaltestellen (Kroisbach und Tannhof) Bänke aufzustellen. Mülleimer werden im Lauf dieser Woche bereitgestellt“, informiert die Holding weiter.

Hinweise für Radfahrende Aufgrund der engen Platzverhältnisse kann ein Radweg gegen die Einbahn in der Hilmteichstraße und Hilmgasse nicht eingerichtet werden. Die Hilmgasse Richtung Heinrichstraße musste gesperrt werden. Radfahrende werden daher gebeten, auf folgende Routen auszuweichen: Geidorfgürtel – RESOWI

Liebiggasse

„Die Stadt Graz und die Holding Graz ersuchen um Verständnis für die temporären Einschränkungen. Die laufenden Arbeiten sind eine wesentliche Investition in ein leistungsfähigeres, klimafreundliches und zukunftsfähiges Verkehrssystem für Graz“, heißt es abschließend in einer Presseaussendung.