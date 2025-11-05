Engere Zusammenarbeit: Sloweniens Botschafter besucht Graz

Marko Štucin hat Rechtswissenschaften in Ljubljana studiert und ist seit Anfang August dieses Jahres im Amt. Sein Ziel: die Zusammenarbeit seines Landes mit der Steiermark zu intensivieren, besonders den Austausch zwischen den Städten Graz und Maribor: „Es sind ja nur rund 40 Kilometer dazwischen, da denke ich, könnte die Zusammenarbeit in vielen Bereichen noch viel enger sein.“ Bei der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr stieß er mit seinen Anregungen auf ganz offene Ohren: „Sie müssen wissen, ich bin ein ganz großer Fan Ihres Landes von Kindheit an. Es ist ein so wunderschönes Land und wir pflegen ja bereits gute Verbindungen. Mit Maribor und Ljubljana pflegt Graz Städtepartnerschaften.“

Botschafter Sloweniens trug sich ins Goldene Buch ein

Der Idee Štucins im Frühling eine gemeinsame Veranstaltung in Graz zu organisieren, konnte die Bürgermeisterin viel abgewinnen und sinnierte sogleich über eine passende Örtlichkeit: „Es sollten dabei möglichst viele Menschen angesprochen werden, auch junge, mit moderner Musik aus beiden Ländern, die mitreißt und begeistert.“ Viele kleine Schritte seien es, die zu größeren Verbindungen führten, waren sich die beiden einig und Kahr schlug vor: „Unsere städtischen Abteilungen und Referate sind auch jederzeit bereit für einen Austausch, für Zusammenarbeit.“ Zum Abschluss seines Besuchs trug sich der Botschafter ins Goldene Buch der Stadt Graz ein – eine Tradition und Geste der Wertschätzung.