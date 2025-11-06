Trotz knapper Kassen: Jeder dritte Euro in Graz fließt in den Bildungsbereich

Die Stadt Graz setzt ihre Investitionen im Bildungsbereich fort. Laut aktuellem Budget fließt jeder dritte Euro, den die Stadt täglich ausgibt, in Bildung und Kinderbetreuung. Seit dem Jahr 2022 wurde das Bildungsbudget von 81,7 Millionen Euro auf geplante 114,5 Millionen Euro im Jahr 2026 erhöht. Das entspricht einer Steigerung von rund 40 Prozent. Die Erhöhung war laut Stadtverwaltung nur möglich, weil andere Ressorts Einsparungen vorgenommen haben. Gleichzeitig sind auch in Graz stagnierende oder rückläufige Einnahmen spürbar. Hinzu kommen zusätzliche finanzielle Verpflichtungen, etwa durch das Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz, das für 2026 eine Mehrbelastung von 13,1 Millionen Euro und für 2027 von 18,3 Millionen Euro bringt.

Kahr: „Kinderbetreuungseinrichtungen waren der KPÖ stets wichtig“

Trotz dieser Rahmenbedingungen bleibt Bildung ein Schwerpunkt der Stadtpolitik. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erklärt: „Die Kinderbetreuungseinrichtungen waren der KPÖ stets wichtig, auch in Zeiten, in denen andere Parteien noch offen dagegen aufgetreten sind. Auch in budgetär schwierigen Zeiten haben wir die Mittel dafür massiv erhöht und werden einen Ausbau auch weiterhin forcieren.“

©Stadt Graz/Foto Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr betont, dass die Stadt auch in finanziell schwierigen Zeiten in den Ausbau der Kinderbetreuung investiert.

Appell der Sozialpartnerinnen

Einen Appell zur Sicherung der Bildungsinvestitionen richteten Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer und ÖGB in einem Schreiben an die Stadt Graz. Darin fordern die Sozialpartnerinnen, die Zukunft der Kinderbildung finanziell abzusichern und Kürzungen zu vermeiden. „Die angekündigten Kürzungen im Bildungsbudget gefährden nicht nur das Angebot an elementaren Bildungseinrichtungen massiv, sondern können auch zu Mehrkosten führen und Sanierungen verhindern“, heißt es in dem Schreiben. Besorgt zeigen sich die Verfasser:innen über die sinkende Besuchsquote bei den 3- bis 5-Jährigen. Mit 87,1 Prozent liegt Graz laut Statistik Austria unter dem österreichischen Durchschnitt. „Jedes Kind hat ein Recht auf frühkindliche Förderung, unabhängig vom Einkommen oder der Lebenssituation seiner Eltern“, betonen die Unterzeichnerinnen. Zudem appellieren sie an die Stadt, „die Mittel aus dem Zukunftsfonds gezielt und zusätzlich zum Bildungsbudget für den Ausbau der Kinderbetreuung einzusetzen.“

©Foto Fischer Fordern von Bürgermeisterin Elke Kahr die finanzielle Absicherung der Kinderbildung in Graz: Hella Riedl-Rabensteiner, Vorsitzende Jungen Industrie, Gabi Lechner, Vizepräsidentin WKO Steiermark, Helga Ahrer, Landesfrauenvorsitzende ÖGB Steiermark und Sylvia Ippavitz, Vizepräsidentin AK Steiermark (v.l.) sowie Maria Pein, Vizepräsidentin Landwirtschaftskammer Steiermark (nicht am Bild).

Sparpaket wird überarbeitet

Das für Oktober geplante Sparpaket der Stadt Graz wird derzeit neu berechnet. Durch aktuelle Entwicklungen sollen die ursprünglich vorgesehenen Einsparungen im Bildungsbereich verringert werden. Das Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von rund sieben Millionen Euro soll im Dezember dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) erklärt: „Bereits jeder dritte Euro des operativen städtischen Budgets fließt in die Bildung. Das Bildungsbudget wurde seit 2022 um 40 Prozent erhöht – eine enorme Steigerung, die in erster Linie zulasten anderer Ressorts möglich wurde. Damit zeigt sich deutlich, dass Bildung für die Stadt Graz absolute Priorität hat.“

©Stadt Graz/Foto Fischer Finanzstadtrat Manfred Eber verweist darauf, dass bereits jeder dritte Euro des städtischen Budgets in Bildung fließt.

Ziel: Ausbau der Kinderbetreuung fortsetzen

Nach Angaben der Stadt soll der Ausbau der Kinderbetreuung trotz der angespannten finanziellen Lage weiter fortgeführt werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont: „Wir stehen zu dem Ziel, allen Grazer Eltern ausreichend Kinderbetreuungsplätze in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Daher haben wir uns in der Koalition darauf verständigt, das Bildungsressort von den Budgetkürzungen wie bisher weitgehend auszunehmen.“ Zur Finanzierung dieser Priorität seien in anderen Bereichen höhere Einsparungen vorgenommen worden. „Dafür haben wir in unseren eigenen Ressorts mehrfach höhere Einsparungen geschultert. Eine solche Schwerpunktsetzung für unsere Kinder fordern wir aber auch von Bund und Land ein, denn alleine ist der notwendige Ausbau für die Stadt nicht zu schaffen“, so Schwentner.