/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau.
Schon wieder Stillstand vor Graz. Ein defekter Lkw legt den Plabutschtunnel lahm und sorgt im Frühverkehr für kilometerlange Staus.
Graz
06/11/2025
Geduld gefragt

Lkw-Panne sorgt für Stau: Plabutschtunnel wieder im Frühverkehr gesperrt

Auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld steht der Verkehr am Donnerstagmorgen still. Ein defekter Lkw sorgt vor dem Plabutschtunnel für eine Sperre. Auch auf den Ausweichrouten gibt es lange Verzögerungen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Spielfeld kommt es aktuell (Donnerstag, 6. November) zu massiven Verkehrsbehinderungen. Vor dem Gratkorntunnel und dem Plabutschtunnel wird der Verkehr wegen einer Lkw-Panne blockweise abgefertigt. Der defekte Lastwagen wird laut aktuellen Informationen abgeschleppt. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Der Verkehr Richtung Graz fließt nur zäh. Wer über den Knoten Peggau-Deutschfeistritz ausweicht, braucht ebenfalls Geduld. Auf der Strecke beträgt der Zeitverlust rund 45 Minuten.

