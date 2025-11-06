Duell der Tabellennachbarn – HSG Graz will in Schwaz punkten

Am Freitagabend, dem 7. November 2025, trifft die HSG Holding Graz auswärts auf Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Nach sieben Spieltagen halten beide Mannschaften bei sechs Punkten, ein Sieg könnte also entscheidend sein, um in der Tabelle nach vorne zu rücken.

„Schwaz ist gerade zuhause ein schwerer Gegner“

Die Grazer sind nach den letzten Erfolgen hochmotiviert. Trainer Spyros Balomenos zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben in den letzten beiden Runden sehr starken Handball gespielt und konnten sowohl gegen den Tabellenführer, als auch gegen den Meister punkten. Nun steht die erste lange Auswärtsfahrt der Saison an, mit dem Ziel etwas Zählbares in die Steiermark mitzubringen.“ Auch die Spieler der Grazer wissen, dass sie in Schwaz alles geben müssen. Rückraumspieler Matic Kotar betont: „Schwaz ist gerade zuhause ein schwerer Gegner. Wir stellen uns auf einen intensiven Fight ein, bei dem wir am Ende als Sieger vom Platz gehen möchten.“ Anpfiff ist am Freitag um 18.30 Uhr.