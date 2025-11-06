Grazer Bezirksdemokratie-Reform einstimmig beschlossen

Die Grazer Gemeinderatsfraktionen haben sich auf eine Reform der Bezirksdemokratie geeinigt. Damit sollen Bezirksräte mehr Rechte erhalten, ihre Arbeit sichtbarer werden und die Bürger stärker eingebunden werden.

Nach längeren Diskussionen haben sich die Grazer Gemeinderatsfraktionen auf eine gemeinsame Reform der Bezirksdemokratie verständigt. Im Verfassungsausschuss wurde die Reform einstimmig beschlossen und wird nun dem Gemeinderat zur endgültigen Entscheidung vorgelegt. Mit der Reform sollen die Rechte der Bezirksratsmitglieder erweitert werden. Künftig sollen diese Anfragen nicht nur an die Bezirksvorsteher, sondern auch an Mitglieder des Stadtsenats richten können. Außerdem ist vorgesehen, die Arbeit der Bezirksräte stärker öffentlich zu machen, unter anderem über die Website der Stadt Graz, auf Anschlagtafeln und durch neue Podcast-Formate.

Prüfung von Mandats- und Budgetanpassungen

Ein weiterer Punkt betrifft die Zusammensetzung der Bezirksräte. Da in kleineren Bezirken derzeit ein Teil der Stimmen ohne Mandatsvertretung bleibt, soll geprüft werden, ob zusätzliche Mandate geschaffen werden können. Außerdem ist geplant, die seit Jahren nicht angepassten Bezirksbudgets zu überprüfen. Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer sagte dazu: „Dass in manchen Bezirken fast ein Viertel der Wähler keine Vertretung im Bezirksrat hat, weil dieser zu klein ist, ist ein unhaltbarer Zustand. Ich bin froh, dass dieses Problem in Angriff genommen wird und wir diese Reform gemeinsam auf den Weg bringen.“

Bedeutung für Bürgernähe und Mitbestimmung

Die SPÖ betonte die Bedeutung der Reform für die lokale Demokratie. SPÖ-Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger erklärte: „Bezirke sind die erste demokratische Anlaufstelle für die Menschen vor Ort. Ihre Aufwertung ist entscheidend für mehr Mitbestimmung, Nähe und Transparenz in der Stadtpolitik.“ Auch Hanno Wisiak (KPÖ), Bezirksvorsteher in Geidorf, hob hervor, dass die Gespräche sachlich verlaufen seien: „Die Vorschläge wurden schon in der Vorbereitung ohne Parteien-Hickhack beraten.“ Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ erteilte kostenintensiven Vorschlägen wie höheren Bezügen für Bezirksvorsteher oder Sitzungsgeldern eine Absage. Gerade in Zeiten, in denen auf allen Ebenen gespart werden muss, kommt es für uns nicht infrage, die Kosten für den politischen Betrieb in die Höhe zu schrauben“, so Wisiak.

Reform als erster Schritt

Auch die ÖVP unterstützt den Reformvorschlag jetzt doch. Gemeinderat Markus Huber bezeichnete die Einigung als „wichtigen Schritt für stärkere Bezirke“, betonte jedoch, dass noch weiterer Handlungsbedarf bestehe: „Diese Reform ist ein erster Schritt nach vorne, aber noch nicht das Ziel. Unser Anspruch bleibt, die Bezirke mit echten Kompetenzen auszustatten – besonders dort, wo Entscheidungen der Stadt direkten Einfluss auf die Menschen im Bezirk haben.“