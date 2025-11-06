Grazer Studie zeigt: Mit Videospielen lässt sich Matheangst besiegen

Forschende der Uni Graz zeigen, wie Videospiele Kindern mit Rechenschwäche Mut machen können. Eine neue Studie belegt: Mit spielerischen Elementen wird Mathe plötzlich zum Erfolgserlebnis. Und das ganz ohne Angst und Frust.

Wohin gehört die Sechs auf einem Zahlenstrahl von eins bis zehn? Für viele Kinder mit Rechenschwäche ist das keine leichte Frage. Oft blockiert die Angst vor Fehlern schon vor dem ersten Versuch. Der Grazer Psychologe Manuel Ninaus hat in einer aktuellen Studie gezeigt, wie man diese Hürde spielerisch überwindet. Sein Ansatz: Matheübungen mit Gaming-Elementen kombinieren. „Kinder mit Lernstörungen sind oft sehr frustriert und glauben zu wenig an ihre Fähigkeiten. Deswegen fehlt ihnen auch häufig die Motivation zum Üben und Lernen“, erklärt Ninaus. Seine Forschungen zeigen, dass ein spielerischer Zugang diese Einstellung verändern kann und das mit erstaunlichem Erfolg.

Mathe mit dem Joystick

In seiner Studie, die im Fachjournal „Mind, Brain and Education“ erschienen ist, untersuchte Ninaus gemeinsam mit seinem Team, wie verschiedene Übungsformen auf Kinder wirken. Die sieben- bis 15-jährigen Teilnehmer mussten eine ähnliche Aufgabe lösen: die richtige Position einer Zahl auf einem Zahlenstrahl schätzen. Drei Varianten standen zur Wahl: klassisch mit dem Bleistift auf Papier, digital mit Tastatur am Computer und schließlich als Videospiel, in dem ein Hund zur richtigen Stelle laufen musste. Das Ergebnis war eindeutig: „Bei letzterer Variante fühlten sich die Testpersonen am wohlsten und am kompetentesten“, resümiert Ninaus.

Mehr Mut durch spielerisches Lernen

Das Erfolgsrezept liegt laut Ninaus im Gefühl der Selbstwirksamkeit. „Alleine das Design vermittelt den Kindern Sicherheit und motiviert zum Weitermachen. Das kann einen sehr großen Mehrwert liefern.“ Wenn Lernen Spaß macht, wächst auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Eine Erfahrung, die im Schulalltag oft fehlt. Doch: Nicht jedes Spiel ist automatisch lernfördernd. Damit die Übungen auch tatsächlich wirken, müssen Entwickler, Therapeuten und Hirnforscher Hand in Hand arbeiten. „Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler:innen die Lerninhalte aus dem Videospiel auch gut verarbeiten können und nicht durch zu viele Sinneseindrücke überfordert sind“, betont Ninaus. Zu viel Action kann sonst das Gegenteil bewirken: Ablenkung statt Lernen.

Rechenschwäche – ein unsichtbares Handicap

In Österreich betrifft Rechenschwäche im Schnitt ein Kind pro Pflichtschulklasse. Das Problem geht über das bloße Rechnen hinaus: Zahlengrößen richtig einschätzen oder Grundrechnungsarten anwenden fällt schwer, oft begleitet von Versagensängsten. Frühzeitige Therapie und gezielte Förderung können helfen und verhindern, dass Kinder den Anschluss verlieren. Studien wie jene der Uni Graz zeigen, dass neue Wege im Lernen nicht nur Wissen, sondern auch Selbstvertrauen fördern können. Wenn also künftig ein kleiner Hund über den Bildschirm flitzt, um die richtige Zahl zu finden, steckt mehr dahinter als bloßer Spieltrieb: Es ist ein Schritt zu mehr Mut, Motivation und Mathe, die Spaß macht.