Neuer Service in Graz: So einfach kannst du jetzt deine Bücher verkaufen

Wer kennt es nicht: Überquellende Bücherregale, in denen sich alte Schätze stapeln, die man längst ausgelesen hat. Platz schaffen fällt oft schwer und der Weg zur Post mit schweren Kisten ist mühsam. Genau hier setzt der „Book-Bote“ an. Ab sofort holt der Service von Bookbot in ganz Graz gebrauchte Bücher kostenlos direkt zu Hause ab. Nach Wien und Berlin ist Graz nun die dritte Stadt, in der das nachhaltige Konzept umgesetzt wird. Ziel: Bücher im Umlauf halten, Abfall vermeiden und Leser miteinander verbinden.

So einfach funktioniert’s

Wer mindestens zehn gebrauchte Bücher weitergeben will, kann sich kostenlos bei Bookbot registrieren. Die Bücher werden in einen Karton gepackt, online wird ein passender Abholtermin gewählt und schon klingelt der Book-Bote an der Tür. Pro Abholung können bis zu 100 Bücher übergeben werden. „Damit erspart man sich nicht nur Zeit und Wege, sondern sorgt auch dafür, dass Bücher im Kreislauf bleiben“, heißt es von Bookbot. Nach der Abholung landen die Bücher im Zentrallager, wo sie geprüft, fotografiert und für den Weiterverkauf vorbereitet werden.

Faire Preise, fairer Kreislauf

Sind die Bücher in gutem Zustand, werden sie über den Online-Shop weiterverkauft. Der Preis richtet sich nach der Nachfrage des jeweiligen Titels. Verkäufer erhalten 60 Prozent des Verkaufspreises, abzüglich einer kleinen Bearbeitungsgebühr von 1,19 Euro. Der Erlös kann wahlweise im Shop eingelöst oder auf das eigene Konto überwiesen werden. Damit verbindet der Service ökologische Verantwortung mit Lesefreude. Bücher, die andernorts vielleicht im Altpapier gelandet wären, finden so neue Leser:innen.

Graz als Literaturstadt mit Zukunft

Warum gerade Graz? Laut Bookbot-Pressesprecherin Marilena Himmelreich war das eine logische Entscheidung: „Graz war für uns der nächste Schritt. Die Stadt bleibt nicht nur ihrem Erbe als bedeutendes Literaturzentrum treu, sondern hebt sich auch beim Nachhaltigkeitsbewusstsein ab.“ Viele Grazer hätten Lust, Bücher weiterzugeben, aber nicht die Zeit, sie selbst zu verschicken. Der Book-Bote soll diesen Prozess so einfach wie möglich machen und damit das Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft stärken.