Grazer Krampuslauf verlangt heuer erstmals Eintritt

Nach 2019 kehrt das wilde Brauchtum endlich zurück: Am 16. November 2025 findet wieder ein Krampuslauf in der Grazer Innenstadt statt. Möglich gemacht hat das eine Initiative des KFG, die bereits im Jänner dieses Jahres im Gemeinderat beschlossen wurde. Doch noch bevor die Maskierten ihre Ruten schwingen, sorgt der Ticketverkauf für Gesprächsstoff. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher stellte bei einer Pressekonferenz klar: „Der Ticketverkauf ist aufgrund der Auflagen und der geringen Förderung notwendig geworden.“ Es handle sich keineswegs um eine gewinnorientierte Veranstaltung, sondern um eine organisatorische Notwendigkeit, um Sicherheit und Ablauf zu gewährleisten.

Hohe Sicherheitskosten durch Terrorwarnstufe

Weil für die Veranstaltung Terrorwarnstufe 2 gilt, sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben. Veranstalter René Neubauer erklärt: „Es geht in erster Linie darum, dass nicht zigtausende Menschen auf einmal auf den Freiheitsplatz stürmen können – ohne Zugangskontrolle und Sicherheitsvorkehrungen. Das wäre einfach fahrlässig.“ Das Sicherheitskonzept sieht vier geregelte Eingänge vor: über die Hartiggasse, Hofgasse und Ballhausgasse gelangt man kontrolliert zum Freiheitsplatz. Mehrere Security-Teams und Absperrungen sollen für einen sicheren Ablauf sorgen. „Wir arbeiten seit rund fünf Monaten mit den Behörden zusammen – es sind alle wirklich kooperativ, aber die Kosten steigen nahezu wöchentlich,“ so Neubauer.

©Büro Schönbacher KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher und Veranstalter René Neubauer erklärten bei einer Pressekonferenz die Gründe für die Ticketpflicht beim Grazer Krampuslauf.

Eintrittspreise so niedrig wie möglich gehalten

Für den Besuch des Krampuslaufs wird erstmals Eintritt verlangt: 5,75 Euro für Erwachsene und 3,45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Ähnliche Regelungen gebe es auch in Städten wie Schladming oder Oberaich. Schönbacher betont: „Nur, weil früher kein Eintritt verlangt wurde, heißt das nicht, dass der Krampuslauf nichts gekostet hat.“ Die Förderungen seien einfach deutlich höher gewesen. 2019 erhielt das Event über 50.000 Euro Unterstützung, heuer sind es 25.000 Euro. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Perchtengruppen und des Veranstalters wäre die Veranstaltung nicht möglich.

Politisches Hin und Her um Fördermittel

In der Finanzierung sieht Schönbacher auch politischen Zündstoff: „Es ärgert mich, dass sich die verschiedenen Fraktionen – allen voran KPÖ und ÖVP – die finanzielle Verantwortung gegenseitig zuschieben wollten.“ Aus ihrem Ressort, das für Bürgeranliegen und Tierschutz zuständig ist, könne sie keine Fördermittel freigeben.

Sozialticket für Familien

Die Gesamtkosten des Krampuslaufes werden derzeit auf 90.000 bis 95.000 Euro geschätzt. Mit dem Ticketverkauf rechnet man mit rund 15.000 Euro Einnahmen. Zusätzlich gibt es eine Stadtförderung, kleinere Sponsorenbeiträge und Eigenmittel des Veranstalters. Für sozial schwache Familien soll es dennoch die Möglichkeit geben, kostenlos dabei zu sein: 200 Freikarten werden laut Schönbacher und Neubauer gesponsert. Details zur Ausgabe werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.