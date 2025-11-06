Grazer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung meldet Insolvenz an

Das Institut für Kind, Jugend und Familie (IKJF) in Graz hat Insolvenz angemeldet. 135 Dienstnehmer sowie 22 Gläubiger sind betroffen. Trotz finanzieller Schieflage soll ein Teilbetrieb weitergeführt werden.

Das Institut in Graz unterstützt Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen. Nun steht es nach der Insolvenz vor einer ungewissen Zukunft.

Das Institut in Graz unterstützt Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen. Nun steht es nach der Insolvenz vor einer ungewissen Zukunft.

Die „IKJF – Institut für Kind, Jugend und Familie GmbH“ mit Sitz in Graz hat beim Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, wurde das Verfahren am Donnerstag, dem 6. November 2025, eröffnet. Von der Insolvenz betroffen sind 135 Mitarbeiter sowie 22 Gläubiger.

Über 1 Million Euro Passiva

Die Passiva werden laut AKV mit 1.386.344,55 Euro beziffert, dem stehen Aktiva in der Höhe von 729.314,65 Euro gegenüber. Angestrebt wird eine Weiterführung des Unternehmens, allerdings nach der Schließung einzelner Teilbereiche und dem Abschluss eines 20-prozentigen Sanierungsplans, zahlbar binnen zwei Jahren.

Fokus auf Kinder- und Jugendhilfe

Das Unternehmen wurde am 1. Oktober 2022 gegründet. Die IKJF ist in der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Bereich psychologischer Dienstleistungen tätig. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in den „Flexiblen Hilfen“, der bedarfsorientierten Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen und in der „Schulassistenz“. Neben dem Hauptsitz in Graz ist das Institut auch in Bruck an der Mur und Liezen aktiv. Ziel der Organisation war es stets, Kinder, Jugendliche und Familien individuell zu fördern und zu begleiten.

Finanzielle Belastungen führten zur Zahlungsunfähigkeit

Wie der AKV berichtet, ist die Zahlungsunfähigkeit auf mehrere strukturelle, finanzielle und rechtliche Entwicklungen zurückzuführen. Eine GPLA-Prüfung (gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben) sowie rückwirkende Umstufungen im Kollektivvertrag führten zu höheren Personalkosten und Nachzahlungen. Zudem habe sich die Lage durch eine Änderung im Sozialversicherungsrecht weiter verschärft. Seit psychologische Behandlungen in den Leistungskatalog aufgenommen wurden, werden Zuschüsse nur mehr für klinische Psychologinnen und Psychologen im freien Beruf gewährt. Dadurch konnte das IKJF bestimmte umsatzstarke Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr anbieten, die Folge waren deutliche Umsatzeinbußen. „Die von der Geschäftsführung gesetzten Gegenmaßnahmen konnten die entstandenen Kostensteigerungen und Einnahmeverluste nicht ausreichend kompensieren“, heißt es weiter vom AKV.

Teilbereiche sollen geschlossen werden

Trotz der schwierigen finanziellen Lage wird eine Sanierung des Unternehmens angestrebt. Geplant ist, die Arbeitsbereiche „Schulassistenz“ sowie „Psychologische Beratung und Therapie (M42)“ zu schließen. Der Bereich „Flexible Hilfen“ soll hingegen weitergeführt werden. Das Sanierungsverfahren sieht eine Quote von 20 Prozent vor, die binnen zwei Jahren an die Gläubiger ausbezahlt werden soll. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV eingebracht werden.