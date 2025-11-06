Mit dem Projekt ist gesichert, dass jene Menschen, die täglich für ihre Angehörigen sorgen, weiterhin sozial- und pensionsversichert arbeiten können – mit fachlicher Begleitung und Unterstützung durch die Pflegedrehscheibe des Sozialamts. „Mit dem Projekt ist es uns gelungen, pflegende Angehörige aus der Unsichtbarkeit zu holen und ihnen jene Absicherung zu geben, die sie verdienen. Sie leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Dass wir das Projekt trotz der Budgetanpassungen auch 2026 weiterführen können, ist ein bewusstes Signal der Stadt Graz für soziale Verantwortung und Menschlichkeit.“ So bleibt das Angebot auch im kommenden Jahr erhalten, während parallel Gespräche mit dem Land Steiermark über eine mögliche landesweite Ausweitung geführt werden.

Zum Projekt

Das Projekt wurde 2024 gestartet und bietet pflegenden Angehörigen in Graz die Möglichkeit einer Anstellung, begleitet durch Schulungen, Pflegevisiten und regelmäßige Vernetzungstreffen. Die Rückmeldungen zeigen: Die finanzielle Absicherung führt zu spürbarer Entlastung und stärkt das Selbstbewusstsein der Angehörigen.