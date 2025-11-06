Pflegende Angehörige: Grazer Pilotprojekt wird fortgesetzt
Trotz der angespannten finanziellen Lage bleibt Graz verlässlicher Partner für pflegende Angehörige: Das erfolgreiche Pilotprojekt „Anstellung pflegender Angehöriger“ wird auch im Jahr 2026 fortgesetzt.
Mit dem Projekt ist gesichert, dass jene Menschen, die täglich für ihre Angehörigen sorgen, weiterhin sozial- und pensionsversichert arbeiten können – mit fachlicher Begleitung und Unterstützung durch die Pflegedrehscheibe des Sozialamts. „Mit dem Projekt ist es uns gelungen, pflegende Angehörige aus der Unsichtbarkeit zu holen und ihnen jene Absicherung zu geben, die sie verdienen. Sie leisten tagtäglich unverzichtbare Arbeit“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Dass wir das Projekt trotz der Budgetanpassungen auch 2026 weiterführen können, ist ein bewusstes Signal der Stadt Graz für soziale Verantwortung und Menschlichkeit.“ So bleibt das Angebot auch im kommenden Jahr erhalten, während parallel Gespräche mit dem Land Steiermark über eine mögliche landesweite Ausweitung geführt werden.
Zum Projekt
Das Projekt wurde 2024 gestartet und bietet pflegenden Angehörigen in Graz die Möglichkeit einer Anstellung, begleitet durch Schulungen, Pflegevisiten und regelmäßige Vernetzungstreffen. Die Rückmeldungen zeigen: Die finanzielle Absicherung führt zu spürbarer Entlastung und stärkt das Selbstbewusstsein der Angehörigen.
Weitere Stimmen
Doris Kampus (Vorsitzende SPÖ-Graz): „Pflegende Angehörige übernehmen täglich große Verantwortung und leisten Unglaubliches. Es freut mich sehr, dass auch im kommenden Jahr 15 Menschen in Graz direkt angestellt werden, um ihre Angehörigen zu pflegen und dabei sozialrechtlich abgesichert zu sein. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass der Bedarf weit größer ist. Deshalb ist es so wichtig, dieses Angebot zuerst Schritt für Schritt in Graz auszubauen und darüber hinaus auf Landesebene auszuweiten“.
Tristan Ammerer (Gemeinderat Grüne Graz): „Pflegende Angehörige leisten in Österreich Enormes, oft ohne soziale Absicherung. Unser Grazer Pilotprojekt würdigt nicht nur den Einsatz dieser Menschen, sondern gibt ihnen Sicherheit im Leben. Klar ist aber auch: Graz kann alleine nur ein Pilotprojekt stemmen, für mehr braucht es das Land Steiermark.“