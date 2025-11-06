Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Das LKH Graz in der Steiermark.
Eine 17-Jährige aus Graz-Umgebung erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen
Graz
06/11/2025
Verkehrsunfall

St.-Peter-Hauptstraße: 17-Jährige nach Mehrfachkollision schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag, dem 6. November 2025, kam es auf der St.-Peter-Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Gegen 11.45 Uhr lenkte eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihren Wagen auf der St.-Peter-Hauptstraße in Richtung Südosten. Aufgrund dichten Verkehrs und Staubildung musste sie ihr Fahrzeug hinter einem anderen Auto anhalten. Ein nachkommender 49-jähriger Lkw-Lenker aus Slowenien wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet und nahm das stehende Fahrzeug zu spät wahr. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Wagen der Frau nicht mehr verhindern.

17-Jährige schwer verletzt

Hinter dem Lkw fuhr eine 17-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung, mit ihrem Moped in dieselbe Richtung. „Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Lkw. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen an beiden Armen. Die Jugendliche wurde vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Die übrigen Fahrzeuglenker und Insassen blieben unverletzt“, berichtet die Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: