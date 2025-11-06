St.-Peter-Hauptstraße: 17-Jährige nach Mehrfachkollision schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag, dem 6. November 2025, kam es auf der St.-Peter-Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 11.45 Uhr lenkte eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihren Wagen auf der St.-Peter-Hauptstraße in Richtung Südosten. Aufgrund dichten Verkehrs und Staubildung musste sie ihr Fahrzeug hinter einem anderen Auto anhalten. Ein nachkommender 49-jähriger Lkw-Lenker aus Slowenien wurde durch die tiefstehende Sonne geblendet und nahm das stehende Fahrzeug zu spät wahr. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Wagen der Frau nicht mehr verhindern.

17-Jährige schwer verletzt

Hinter dem Lkw fuhr eine 17-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Graz-Umgebung, mit ihrem Moped in dieselbe Richtung. „Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Lkw. Durch den Aufprall erlitt sie schwere Verletzungen an beiden Armen. Die Jugendliche wurde vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Die übrigen Fahrzeuglenker und Insassen blieben unverletzt“, berichtet die Polizei.