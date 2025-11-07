Wasser und Mythos : Graz macht jetzt dem Haus des Meeres Konkurrenz

Im Space01 des Kunsthauses Graz entfaltet sich seit dem 6. November eine faszinierende Installation der Ausnahmekünstlerin Emilija Škarnulytė aus Litauen. Unter dem Titel „Waters call me home“ lädt sie Besucher in eine sinnliche Unterwasserwelt ein, in der sich Wissenschaft und Mythos, Realität und Fiktion vereinen. Im Mittelpunkt steht das Element Wasser, als Symbol für Transformation, als lebendiges Archiv und als Spiegel der Verbindung zwischen Mensch, Erde und Kosmos. Die 1987 in Vilnius geborene Künstlerin erforscht in ihren Arbeiten geologische Tiefen, Meere, Mythen und die Spuren menschlicher Eingriffe auf dem Planeten. Škarnulytė versteht sich als „zukünftige Archäologin“. Sie dokumentiert anthropogene Ruinen, unterirdische Systeme und Ozeane als Orte des Übergangs. Ihre Kunst bewegt sich zwischen Vergangenheit und Zukunft, Mikro- und Makrokosmos, stets auf der Suche nach einem neuen Verständnis für unsere Rolle im Zeitalter des Anthropozäns.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Die Einzelausstellung von Emilija Škarnulytė wird morgen mit einer Performance der Künstlerin eröffnet.

Von Meerjungfrauen, Mythen und ökologischen Botschaften

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist das Motiv der Meerjungfrau, halb Mensch, halb mythisches Wesen. In der Videoarbeit Æqualia (2023) schwimmt Škarnulytė als Chimäre durch den Amazonas, begleitet von rosa Delfinen, die sie vor Gefahren schützen. Das Werk zeigt eindrucksvoll, wie stark das Gleichgewicht der Natur ins Wanken geraten ist. Auch die Ostsee spielt in ihrer Kunst eine wichtige Rolle. In Hypoxia (2023) beschäftigt sie sich mit den sogenannten „Todeszonen“, in denen kein höheres Leben mehr existieren kann. Hier verwebt sie wissenschaftliche Fakten mit litauischer Mythologie, etwa der Legende von Jūratė, der Meeresgöttin, deren Tränen zu Bernstein wurden.

Kunsthaus Graz wird zum „Cosmic Belly“

Im Kunsthaus Graz entfaltet sich Škarnulytės Werk als immersive Erfahrung: Videos, Licht, Sound und Skulpturen verschmelzen zu einer kosmischen Unterwasserlandschaft. Ein 20 Meter langer Monolith zeigt eine ortsspezifische Videocollage, während Lichtskulpturen im Takt mit Klangwellen pulsieren.