Mehrere Einsätze an Grazer Schulen wegen Drohungen: Keine akute Gefahr

In Graz kommt es derzeit vermehrt zu Einsätzen der Polizei an Schulen, wegen Drohungen oder verdächtigen Meldungen. Laut der Polizei bestehe keine akute Gefahr, dennoch werde jede Meldung ernst genommen und unverzüglich überprüft.

Derzeit kommt es in Graz zu vermehrten Polizeieinsätzen in Schulgebäuden. Laut der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten haben mehrere Schulen Drohungen oder Meldungen erhalten. Gleichzeitig wird betont: Es besteht derzeit keine unmittelbare Gefahr für Schüler.