Junkerpräsentation 2025: Großes Comeback in Graz

Der Steirische Junker hat wieder Saison: Am 5. November wurde in der Grazer Stadthalle der neue Jahrgang offiziell präsentiert und das vor über 4.000 Besuchern. Damit war die Junkerpräsentation 2025 restlos ausverkauft.

Rund 100 Winzer aus allen Regionen der Steiermark präsentierten ihre frischen, trinkfreudigen Weine des Jahrgangs 2025. Das Publikum war bunt gemischt: Neben treuen Stammgästen waren es vor allem viele junge Menschen, die den Junker als unkomplizierten Einstieg in die Welt des steirischen Weins schätzen. Mit einem feierlichen Auftakt durch die Junker- Botschafter, Vertreter aus Weinwirtschaft, Politik und Landwirtschaft wurde der Abend eröffnet. Anschließend wurde verkostet, gefachsimpelt und gefeiert, ganz im Zeichen des Mottos „Frisch, steirisch, Junker“.

©Werner Krug v.l.: Die JunkerbotschafterInnen Julia Perner, Daniel Loder-Taucher und Lisa Narat-Zitz repräsentieren den Junker das ganze Jahr über und geben auf Social Media, Instagram und Facebook, Einblicke in das Winzerleben und die Entstehung des Weins.

Neue Junker-Botschafter vorgestellt

Ein Höhepunkt des Abends war die Vorstellung der neuen Junker- Botschafter. Sie sollen den steirischen Jungwein durch die kommende Saison begleiten, auf Veranstaltungen, in den Medien und auf Social Media. Ihre Aufgabe: den jugendlichen, frischen Charakter des Steirischen Junkers authentisch zu vermitteln und die Begeisterung für das Kulturgut Wein an ein junges Publikum weiterzugeben. Mit Musik, kulinarischen Schmankerln und einer Vielzahl an neuen Weinen zeigte die Veranstaltung einmal mehr, wie eng Tradition, Qualität und Lebensfreude in der Steiermark miteinander verbunden sind.