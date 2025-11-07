Verfolgungsjagt nach Streit im Straßenverkehr: Radfahrer verletzt

Laut eigenen Angaben war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad gegen 17.05 Uhr am Donnerstag, dem 6. November, auf der Kapellenstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs. In der Bahnunterführung sei er von einem Pkw, gelenkt von einem 20-jährigen Grazer, mit einem sehr geringen Seitenabstand überholt worden. Verkehrsbedingt musste der 20-Jährige sein Fahrzeug an der Kreuzung Triesterstraße (auf der Tändelwiese) anhalten. Dies nutzte der Radfahrer und schlug auf den rechten Außenrückblickspiegel des Autos, wodurch dieser beschädigt wurde. Danach fuhr er an der Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Osten weiter. Sogleich nahm der Auto-Lenker die Verfolgung auf und wechselte mehrmals den Fahrstreifen und versuchte den Radfahrer anzuhalten. Auf Höhe „Auf der Tändelwiese 4“ kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Anprall wurde der Radfahrer in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw geschleudert und leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Die Polizei bittet nun um Hinweise.