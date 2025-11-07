Blutkonserven werden knapp: Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Das Rote Kreuz Steiermark schlägt Alarm: Der Bedarf an Blutkonserven bleibt hoch, doch die Spendenbereitschaft sinkt. Um die Versorgung sicherzustellen, werden dringend Spender gesucht, besonders jetzt im November.

Rund 50.000 Blutkonserven werden jährlich in der Steiermark benötigt, um Patienten in Spitälern zu versorgen. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes sind täglich im Einsatz, um das lebenswichtige Notfallmedikament zu gewinnen. „Ohne regelmäßige Spenden wäre die medizinische Versorgung vieler Menschen nicht möglich“, betont das Rote Kreuz. Dabei dauert eine Blutspende nur rund 30 Minuten und kann bis zu drei Leben retten.