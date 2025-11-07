Polit-Aus in Graz: Karl Dreisiebner verlässt nach 26 Jahren die Bühne

In einem Schreiben an die Parteimitglieder erklärte der 59-Jährige seinen Entschluss: „Ich blicke mit großer Dankbarkeit und nicht ganz ohne Stolz besonders auf die Jahre als Mandatar, zuerst im Bezirksrat Lend und später im Grazer Gemeinderat, zurück.“ Graz sei für ihn immer eine Herzensangelegenheit gewesen: „Meiner Stadt dienen, sie mitgestalten und für die Zukunft weiterentwickeln zu dürfen, war mir immer Motivation und Ehre zugleich.“

©Stadt Graz/Foto Fischer Nach 26 Jahren in der Politik, verabschiedet sich Karl Dreisiebner jetzt.

Rot-Grün-Rot als Höhepunkt seiner Laufbahn

Für Dreisiebner markierte das Jahr 2021, in dem die Grünen gemeinsam mit SPÖ und KPÖ die Stadtregierung bildeten, den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn: „Dass das rot-grün-rot regierte Graz als Gegenmodell zur rückwärtsgewandten blauschwarzen Landespolitik steht, belastet zwar das Budget und sorgt für Spannungen im Rathaus, beweist aber, dass unser Weg wichtig und richtig ist,“ so in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Klubchef war über Jahre hinweg eine der prägenden Stimmen der Grünen in Graz, besonders in Fragen von Klimaschutz, Stadtentwicklung und sozialer Gerechtigkeit. Bis zur Wahl will Dreisiebner aber noch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und das grüne Team im Gemeinderat unterstützen. Eine weitere Kandidatur schließt er aber aus. Sein Rückzug kommt in einer Phase, in der sich die Grazer Politik ohnehin im Umbruch befindet, erst kürzlich hatte auch Ex-Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) seinen Abschied bekannt gegeben.