Hooligan-Überfall in Graz: 30 Vermummte stürmen Sturm-Lokal

Rund 30 vermummte Nottingham-Fans haben am Donnerstagnachmittag das Grazer Café-Restaurant „Bali“ überfallen. Das als Sturm-Lokal bekannte Restaurant wurde verwüstet, der Chef spricht von einer gezielten Attacke gegen sein Lokal.

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung hinterließen rund 30 vermummte Hooligans aus Nottingham am Donnerstagnachmittag, dem 6. November, eine Spur der Verwüstung im Grazer Café-Restaurant „Bali“. Der Überfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, nur wenige Stunden vor dem Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Nottingham Forest. Der Lokalchef Hassan Lashani ist überzeugt, dass es eine gezielte Aktion gegen das Sturm-Lokal war.

Chaos in wenigen Minuten

Zerstörte Fliesen, herausgerissene Toilettentüren, zerbrochene Flaschen: Innerhalb von Minuten verwandelten die britischen Randalierer das beliebte Fanlokal in ein Trümmerfeld. „Es ging so schnell, da hast du keine Chance“, erzählt Alexandros, der hinter der Bar stand, als die Meute ins Lokal stürmte in jenem Bericht. So sollen alle Sturmhauben getragen haben, um ihre Gesichter zu verstecken. Nach nur zehn Minuten war alles vorbei, zurück blieb eine Spur der Verwüstung. Die Landespolizeidirektion bestätigte, dass mehrere Verdächtige nach dem Angriff festgenommen wurden. Darunter sei allerdings nicht der Haupttäter, so Polizeisprecher Fritz Grundnig. Abgesehen von dem Überfall im „Bali“ habe es laut Polizei keine weiteren größeren Zwischenfälle mit britischen Fans gegeben.