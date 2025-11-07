Neue StVO-Novelle: Mehr Sicherheit für Radwege – Stadt Graz

In der heutigen Stadtsenatssitzung nahm die Stadt Graz Stellung zur 36. StVO-Novelle, die im Nationalrat beschlossen werden soll. Die Novelle sieht unter anderem die Möglichkeit zur Verkehrsberuhigung durch automatisiertes Zufahrtsmanagement sowie die Verlagerung von E-Mopeds von Radwegen auf die Straße vor, heißt es in einer Aussendung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Seit Jahren habe ich mich dafür eingesetzt, jetzt kommt endlich die automatisierte Zufahrtskontrolle. Damit ist eine große Verbesserung für die Verkehrssicherheit in unserer Stadt möglich. Dass E-Mopeds ab Oktober 2026 nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein dürfen, ist ebenso ein wichtiger Schritt. Dies erhöht die Sicherheit für alle, die sich im Straßenraum bewegen. Nicht nachzuvollziehen ist hingegen, dass Motorräder von der automatisierten Zufahrtskontrolle ausgeschlossen sind.“

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten

In einer Stellungnahme an das Ministerium legte die Stadt weitere Verbesserungsmöglichkeiten für die Verkehrssicherheit dar. Dazu zählen etwa Vorschläge zur konsequenten Einhaltung des Mindestüberholabstands bei Fahrrädern, die Anpassung der Helmpflicht sowie die Möglichkeit, Motorräder bei der Zufahrtskontrolle mit einzubeziehen. Graz plant anders als Wien keine flächendeckende Überwachung der Innenstadt. Stattdessen soll die Kontrolle bestehender Verkehrsverbote und Fußgängerzonen datenschutzkonform erfolgen, um insbesondere die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen, so weiter in der Aussendung.

Grazer „Bürgerwunsch“ wird wahr: MUWA-Vorplatz wird grün

Im Augarten soll der asphaltierten Vorplatz des Museums der Wahrnehmung (MUWA) entsiegelt und in eine sickerfähige Fläche mit Kleinpflaster umgewandelt werden. Der „Bürgerwunsch“ nach einer solchen Maßnahme war bereits 2021 im Beteiligungsprozess geäußert worden und wird von der Bezirksvertretung Jakomini unterstützt. Pflastersteine aus früheren Projekten, etwa vom Bischofplatz, sollen dabei wiederverwendet werden. Der neu gestaltete Bereich wird zusätzlich drei neue Baumstandorte, Radabstellanlagen und Sitzmöglichkeiten erhalten und soll als grüner Teil des Augartens attraktiver gestaltet werden. Schwentner betonte: „Die Bürger:innen kennen ihre Lebensumgebung am besten und ihre Ideen für eine Aufwertung vor Ort umzusetzen, nehme ich sehr gerne als Auftrag. Das Museum der Wahrnehmung wird ein grüner Teil des Augartens und sein Umfeld für alle attraktiver“, heißt es. Die Umsetzung der Maßnahmen ist wetterabhängig sofort vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 17:13 Uhr aktualisiert