Hier kannst du in Graz in nur 30 Minuten Leben retten

Steiermarkweit werden jährlich 50.000 Blutkonserven gebraucht: Im November schlagen die Abnahmeteams des Roten Kreuzes Alarm. „Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann“, so die Stadt Graz. Wir zeigen dir, wo du in Graz in den nächsten Wochen zum Lebensretter werden kannst. Es dauert nur 30 Minuten.

Termine im Überblick: