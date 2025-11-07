/ ©Marija Kanizaj
Hier kannst du in Graz in nur 30 Minuten Leben retten
Das Rote Kreuz schlägt Alarm: Täglich sind die Teams im Einsatz, doch das lebensrettende "Notfallmedikament Blut" wird knapp...
Steiermarkweit werden jährlich 50.000 Blutkonserven gebraucht: Im November schlagen die Abnahmeteams des Roten Kreuzes Alarm. „Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Ein Unterfangen, das nur unter tatkräftiger Mithilfe der Bevölkerung bewerkstelligt werden kann“, so die Stadt Graz. Wir zeigen dir, wo du in Graz in den nächsten Wochen zum Lebensretter werden kannst. Es dauert nur 30 Minuten.
Termine im Überblick:
- Di, 11. Nov. (16 bis 19 Uhr): JUFA Hotel (Idlhofgasse 74)
- Mi, 12. Nov. (10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr): Karl-Franzens-Universität (Mozartgasse 3, Meerscheinschlössl)
- Di, 18. Nov. (11 bis 14 Uhr): LKH Uniklinikum (Auenbruggerplatz 52)
- Di, 18. Nov. (16 bis 19 Uhr): JUFA Hotel (Idlhofgasse 74)
- Do, 20. Nov. (11 bis 14 Uhr und 15 bis 19.30 Uhr): Steirerhof (Jakominiplatz 12)
- Di, 25. Nov. (16 bis 19 Uhr): JUFA Hotel (Idlhofgasse 74)
