Oststeirisches Theaterprojekt „Wir gegen uns“ feiert Premiere in Graz

Ein Boot, zehn Menschen und viele Meinungen: Mit dem Stück „Wir gegen uns – Gefangen in der Echokammer“ bringt der oststeirische Kulturverein TimeOut ein intensives Bühnenprojekt nach Graz. Ab Freitag, dem 28. November.

Regisseur Charly Vozenilek lässt in seinem neuen Werk eine Gesellschaft zu Wort kommen, die immer lauter ruft und sich dabei immer weniger zuhört. Auf einem Boot irgendwo zwischen Hoffnung und Untergang sitzen insgesamt zehn Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, Ängsten und Überzeugungen. Aus Aufbruch wird Konflikt, aus Begegnung ein Kampf um Deutungshoheit. Doch wo die Gegensätze am größten sind, blitzt auch Verbundenheit auf. „Das Stück zeigt, wie leicht wir in unsere Echokammern geraten und wie schwierig es ist, daraus auszubrechen“, so Vozenilek. „Aber dort, wo alles zu zerbrechen scheint, kann Neues entstehen.“

©Magdalene Kreimer Eine Gesellschaft kommt zu Wort.

Theater, das Grenzen sprengt

Das interdisziplinäre Werk verbindet Schauspiel, Tanz, Musik und Puppenspiel zu einer eindrucksvollen Bühnenkomposition. Mit rund 15 Beteiligten, vom Schauspiel bis zur Technik, setzt das Ensemble auf intensive Körperarbeit, poetische Bilder und ehrliche Emotion. Das Theaterkollektiv TimeOut mit Sitz in Hartberg, Dechantskirchen, Pöllau und Kaindorf ist längst ein fester Bestandteil der oststeirischen Kulturszene. Neben regelmäßigen Produktionen organisiert das Team Workshops, Theatertreffen und das jährliche Timeout-Festival, um junge Talente zu fördern und Theater in ländlichen Regionen zugänglich zu machen.

Vom Land in die Stadt

Regisseur Charly Vozenilek, der am Wiener Konservatorium Schauspiel studierte, hat sich bewusst für die Oststeiermark als kreatives Zentrum entschieden. „Ich bin hier, also spielen wir hier“, sagt er. Theater solle Menschen dort erreichen, wo sie leben, ob in der Stadt oder am Land. Nach dem Erfolg früherer Produktionen wagt TimeOut mit „Wir gegen uns“ nun den Schritt auf die Grazer Bühne, mit einem Stück, das Fragen stellt, bewegt und nachhallt.