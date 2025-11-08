Erlös für Menschen in Not: Mozarts „Requiem“ als Benefizkonzert in Graz

Heute können Musikliebhaber in Graz ihrer Passion nachgehen und gleichzeitig etwas Gutes tun. In der Vinzikirche Graz wird Mozarts Meisterwerk „Requiem in d-Moll“ aufgeführt. Der gesamte Erlös des Konzerts kommt den Einrichtungen der VinziWerke zugute, einer Organisation, die seit Jahrzehnten Menschen in Not in Graz und ganz Österreich unterstützt. „Musik kann berühren, bewegen und helfen, genau das wollen wir mit diesem Abend erreichen“, so das gemeinsame Ziel der Veranstalter.

©NCPhoto Sebastian Meixner dirigiert heute.

Musik zwischen Leben und Tod

Mozart komponierte das Requiem im Angesicht seines eigenen Todes. Es wurde von seinem Schüler Franz Xaver Süssmayr vollendet und gilt bis heute als eines der bewegendsten Stücke der Musikgeschichte, ein Werk über Vergänglichkeit, Menschlichkeit und Hoffnung. Das VIA (Vocal Instrumental Art) Project lässt diese zeitlose Musik in der besonderen Akustik der Vinzenzkirche neu erlebbar werden. Auf der Bühne stehen rund 60 Musiker: Der 30-köpfige Chor der camerata styria wird begleitet von Mitgliedern von novantik austria, den Wiener Bachsolisten und dem Robert Stolz Orchester Graz–Wien. Die Solisten des Abends sind Birgitta Wetzl (Sopran), Maria Suntinger (Mezzosopran), Aaron Bauer (Tenor) und Philipp Schöllhorn (Bass). Gemeinsam schaffen sie einen musikalischen Raum, der Gänsehaut garantiert.