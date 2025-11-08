Neue Küche Graz feiert Dachgleiche: 15.000 Portionen täglich ab 2026

Nur ein halbes Jahr nach dem Baustart ist der Rohbau fertig: Die neue Küche Graz in der Herrgottwiesgasse 157 feierte am Donnerstag, dem 6. November, feierlich Dachgleiche. Der symbolische Akt markiert einen wichtigen Meilenstein

Künftig sollen in der neuen Großküche bis zu 15.000 frischgekochte Mahlzeiten pro Tag entstehen, rund 6.000 mehr als bisher. Schon jetzt versorgt das Team unter Küchenleiter Franz Gerngroß täglich etwa 9.000 Kinder und Erwachsene in 160 Grazer Einrichtungen, von Kindergärten bis zu Pflegeheimen. Bürgermeisterin Elke Kahr sprach beim Gleichenfest von einem „wichtigen und schönen Projekt“, das die kommunale Versorgung stärkt: „Die Küche Graz leistet einen zentralen Beitrag zu gesunder Ernährung und sozialer Gerechtigkeit.“

©Stadt Graz/Superfuture Architecture ZT GmbH So soll die neue Küche Graz aussehen.

Baufortschritt und Teamleistung

Der Rohbau steht und das nach nur sechs Monaten Bauzeit. Möglich wurde das durch die enge Zusammenarbeit zahlreicher Betriebe: Neben der Baufirma Granit waren zehn weitere Unternehmen beteiligt. Projektleiter Wolfgang Frischenschlager von der GBG und Baumeister Rainer Plösch lobten das Zusammenspiel aller Beteiligten. „Wenn der Dachstuhl rechts und links gleich hoch ist, wird gefeiert – das ist seit Jahrhunderten Tradition“, erklärte Plösch beim Festakt. Auch die Bauarbeiter durften sich über ihr traditionelles ‚Gleichengeld‘ freuen. Der Umzug aus der bestehenden Küche in der Körösistraße, deren Gebäude aus dem Jahr 1900 stammt, ist für Sommer/Herbst 2026 geplant. Dann wird die alte Küche, ursprünglich zur Versorgung armer Schulkinder gebaut, abgelöst und die Stadt Graz bekommt eine Küche, die den Anforderungen der Zukunft gewachsen ist.