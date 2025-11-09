Holding Graz-Website erhält Silber für Barrierefreiheit

Die Website der Holding Graz wurde erneut geprüft und diesmal mit Silber ausgezeichnet. Damit zählt das kommunale Unternehmen zu den ersten in Österreich, die diesen hohen Standard für digitale Inklusion erreichen.

Digitale Inklusion ist für die Holding Graz mehr als ein technisches Schlagwort. Wer Bus oder Bim nutzt, wer online einen GrazGutschein kauft oder Fahrpläne abruft, soll das ohne Hindernisse tun können. „Ein barrierefreies Web ist kein Nice-to-have, sondern ein Muss“, betont Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Die Holding Graz ließ deshalb ihre Website heuer erneut auf Barrierefreiheit mit Erfolg prüfen.

Von Bronze zu Silber

Bereits 2022 erhielt die Website das WACA-Zertifikat in Bronze. Nach intensiver Vorbereitung und zahlreichen Verbesserungen wurde nun die Stufe Silber erreicht. Damit bestätigt das unabhängige Web Accessibility Certificate Austria (WACA), dass die Seite den internationalen Standards für digitale Zugänglichkeit entspricht.

Was verbessert wurde

Das Marketing-Team arbeitete mit mehreren Partnern an einer gründlichen Überarbeitung. Farbkontraste wurden optimiert, Strukturen für Screenreader klar definiert und rund 5.000 Bilder mit Alternativtexten versehen. Auch die Tastaturbedienung wurde vollständig umgesetzt – jede Funktion ist ohne Maus erreichbar. Besonders die Fahrpläne wurden neu gedacht: Sie sind jetzt direkt auf der Website abrufbar, mobil-optimiert und auch für Screenreader leicht lesbar.

Zertifikat mit Signalwirkung

Das WACA-Zertifikat basiert auf internationalen Richtlinien (WCAG 2.2) und der europäischen Norm EN 301 549. Es wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold vergeben und regelmäßig überprüft. Für CEO Wolfgang Malik zeigt die Auszeichnung, dass digitale Barrierefreiheit fester Bestandteil der Unternehmenskultur ist: „Die Holding Graz setzt seit Jahren auf Vielfalt – von barrierefreien Mobilitätsangeboten bis hin zum ersten barrierefreien Trinkbrunnen. Diese Vielfalt muss auch digital sichtbar und nutzbar sein.“

Ansporn für die Zukunft

Für Marketingchef Richard Peer ist Silber nicht das Ziel, sondern ein weiterer Schritt: „Die erneute Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, Barrierefreiheit auch in Zukunft konsequent weiterzuentwickeln.“ Er und sein Team wollen die digitalen Angebote der Holding Graz weiter verbessern, damit wirklich alle Menschen Zugang zu den Informationen und Services der Stadt haben.