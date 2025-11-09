Jubel im ASKÖ-Stadion: Rekordbeteiligung beim Grazer Laufcup

Drei Läufe, hunderte strahlende Gesichter und jede Menge Bewegung: Der 20. Grazer Laufcup im ASKÖ-Stadion Eggenberg war auch heuer ein voller Erfolg. Schon jetzt laufen die Planungen für 2026 auf Hochtouren.

Über 2.000 Kinder waren heuer beim traditionsreichen Grazer Laufcup mit dabei. Drei Bewerbe fanden im ASKÖ-Stadion Eggenberg statt und das bei bester Stimmung. Das Sportamt Graz zeigte sich zufrieden mit der großen Beteiligung: Ziel der Veranstaltung ist es, Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln und ihnen eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag zu bieten.

Kleine Läufer, große Motivation

Ob Volksschüler oder Jugendliche aus den höheren Schulen, beim Laufcup steht das Dabeisein im Mittelpunkt. Für die Jüngsten dauerte jeder Lauf 30 Minuten, gewertet wurde die gelaufene Rundenanzahl. Die älteren Teilnehmer absolvierten eine Strecke von 4.000 Metern, also zehn Stadionrunden. Startgeld wurde keines verrechnet. „Wir wollen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, dabei zu sein“, so das Sportamt.

Belohnung für sportlichen Einsatz

Zur Stärkung nach dem Lauf gab es für alle Teilnehmer eine süße Belohnung: eine Kugel Temmel Eis und einen Gutschein von McDonald’s. Zusätzlich wurden die engagiertesten Schulen ausgezeichnet, jene mit den meisten Läufern im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl erhielten einen 100-Euro-Gutschein von Giga Sport.

Dank an treue Partner

Ein besonderer Dank ging an die langjährigen Partner und Unterstützer des Laufcups: GRAWE Versicherungen, DBO Gastronomie GmbH, GIGA Sport, Holding Graz, Temmel Eis, Panathlon, Grünes Kreuz sowie an Wolfgang Franz und sein SMC-Team. Ohne diese Kooperationen wäre der Laufcup in dieser Form nicht möglich.

Ausblick auf den Laufcup 2026

Kaum ist der letzte Lauf geschlagen, laufen die Vorbereitungen für das kommende Jahr bereits an. Fix ist: Auch 2026 wird der Laufcup wieder im ASKÖ-Stadion Eggenberg ausgetragen. Die drei Termine werden rund um den Jahreswechsel bekanntgegeben. Anmeldungen sind wie gewohnt über zeitnehmung.at möglich. Das Sportamt Graz freut sich schon jetzt auf viele motivierte Läuferinnen und Läufer.