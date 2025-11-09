Wiener Band LOU PA macht Halt in Graz

Am 22. November 2025 lädt die Wiener Formation LOU PA zu einem Stripped-Down-Konzert in den Plattenladen Three Canaries Records. Das Konzert findet im Rahmen der „Love Portfolio Tour 2025“ statt.

Ab 16 Uhr werden die Songs der Band in kleiner Besetzung präsentiert, reduziert auf Stimme, Instrumente und Klang. Besucher können die Musik in einem besonders persönlichen Rahmen erleben, zwischen Regalen voller Vinyls und Platten. Der Eintritt erfolgt auf freiwilliger Spende. „Wir möchten mit Three Canaries einen Raum schaffen, der Musik spürbar macht“, so Inhaber Stefan Krenn und ergänzt: „More than a Vinyl Shop eben“.