Unentschieden: Sturm Graz und Red Bull Salzburg trennen sich mit 1:1

Heute (Sonntag, 9. November 2025) traf Sturm Graz im Bundesliga-Spitzenspiel auf Red Bull Salzburg. Nach einer intensiven ersten Halbzeit ging es torlos in die Pause. Gleich nach Wiederanpfiff traf Grgic für Sturm Graz. Salzburg holte sich den Ausgleich durch den eingewechselten Vertessen in der 65. Minute. Nach dem Spiel trennen sich Sturm Graz und Rapid Wien mit 1:1.