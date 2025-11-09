Während der Fahrt: Auto gerät bei Graz in Vollbrand

Gegen 14.15 Uhr bemerkte eine 35-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung während der Fahrt plötzlich eine Rauchentwicklung unter der Motorhaube ihres Autos. Da der Rauch rasch zunahm, lenkte sie das Fahrzeug an den Fahrbahnrand, stellte den Motor ab und stieg aus. Ihr Vater, der mit seinem auto unmittelbar hinter ihr fuhr, hatte den Rauch ebenfalls bemerkt und hielt ebenfalls an. Kurz darauf stand der Wagen bereits in Vollbrand.

Ursache noch nicht sicher: Defekte Batterie?

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Berufsfeuerwehr Graz bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch das Rote Kreuz war vor Ort“, schildert die Polizei. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Lenkerin wurde vorsorglich zur medizinischen Abklärung in das LKH Graz gebracht. Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte könnte ein Defekt im Bereich der Batterie den Brand ausgelöst haben.