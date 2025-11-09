Bereits zum 47. Mal: Kärntnerball in Graz in der Seifenfabrik

Seit über vier Jahrzehnten trägt der Chor der Kärntner in Graz stolz das Kärntnerlied in die Steiermark. Zum 47. Mal findet am 15. November der Kärntnerball in Graz statt.

Am 15. November 2025 wird in der Seifenfabrik Graz wieder gefeiert, getanzt und gesungen – der Kärntnerball geht in die 47. Runde. Unter dem Motto „Steiermark trifft Kärnten“ steht der traditionsreiche Ball ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden Bundesländern. Seit über vier Jahrzehnten tragen die Mitglieder des Chores der Kärntner in Graz das Kärntnerlied mit Stolz in die Steiermark und sorgen dafür, dass dieses Fest zu einem festen Bestandteil der Grazer Ballsaison geworden ist.

Die Jungen fidelen Lavanttaler sind mit dabei

Mehr als 1.000 Besucher werden auch heuer erwartet, wenn ab 19.30 Uhr der Chor der Kärntner gemeinsam mit Gastchören aus Nah und Fern den Abend feierlich eröffnet. Nach dem Sektempfang und dem offenen Singen übernehmen Die Jungen fidelen Lavanttaler das Ruder und verwandeln die Seifenfabrik in einen Ballsaal voller Lebensfreude. Neben Tanz und Musik bietet der Abend zahlreiche Highlights: Eine gemütliche Außenbar mit Glühwein und Glühmost stimmt bereits auf die Adventszeit ein. Ebenso gibt es eine Disco mit WM-Sounds. Eine Tombola mit attraktiven Preisen ergänzt das Programm. Besonderer Treffpunkt ist wie jedes Jahr das Singstüberl, wo gemeinsam mit den Gastchören gesungen und musiziert wird.