Begehbares Gedicht: CAMUFLAJES-Ausstellung in Graz

Ein Grazer Maler und ein Literat aus Mexiko-City zeigen in der Neuen Galerie Graz ihr gemeinsames Projekt "CAMUFLAJES". Thematisiert werden die aktuellen Kriege in Gaza und Ukraine.

Die Künstler Johanes Zechner und Pedro Serrano sind sich einig, dass weder Malerei noch Dichtung die Welt verändern werden, sehr wohl aber ihre Leser. und Betrachter.

Die Künstler Johanes Zechner und Pedro Serrano sind sich einig, dass weder Malerei noch Dichtung die Welt verändern werden, sehr wohl aber ihre Leser. und Betrachter.

Mit „CAMUFLAJES“ zeigen Johanes Zechner und Pedro Serrano ein gemeinsames Projekt, das Malerei und Literatur miteinander verbindet. Ausgangspunkt ist das Motiv der Tarnung (Camouflage) als Symbol für eine Welt, in der Sichtbarkeit und Verbergen, Sprache und Bild, Krieg und Wahrnehmung aufeinandertreffen. Die Ausstellung in der Neuen Galerie Graz kann als begehbares Gedicht erlebt werden und entstand über mehrere Jahre hinweg in einer Distanz-Kollaboration zwischen dem in Graz lebenden Maler Zechner und dem in Mexiko City ansässigen Literaten Serrano.

Thema: Konflikte in der Ukraine und Gaza

Zechner arbeitet mit Camouflage-Stoffen und Kleidungsstücken, kombiniert sie mit Collagen aus Alltagsmaterialien und bemalten Leinwänden. Serrano schrieb rund 50 Gedichte, die sich auf Zechners Arbeiten beziehen und die Themen Krieg, Gewalt und kulturelle Erfahrungen aufgreifen. Die Ausstellung stellt die Werke als zusammenhängende Installation dar, die sich sowohl als Gesamtkonzept als auch in Einzelwerken erleben lässt. Die inhaltliche Ausrichtung bezieht sich unter anderem auf aktuelle Konflikte in der Ukraine und Gaza, überträgt diese aber auf allgemeinere Fragestellungen zu Krieg, Wahrnehmung und Kommunikation. Ein wiederkehrendes Motiv ist der Papagei, der als Verbindung zwischen Kulturen und als Alter Ego der Künstler fungiert.