SOS Balkanroute sammelt 146 Kisten Hilfsgüter: Sturm spendet 800 Shirts

Neben den zahlreichen Spenden, die am Wochenende für die Hilfsaktion SOS Balkanroute eingegangen sind, fällt vor allem eine Besonders auf. Der SK Sturm Graz spendete 800 T-Shirts. Eine kleine Geste, die Großes bedeutet. Denn die Kleidung geht direkt an Geflüchtete, die an den EU-Außengrenzen, vor allem in Bosnien-Herzegowina, oft unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren müssen. Petar Rosandić, Obmann der SOS Balkanroute, war von der Hilfsbereitschaft am vergangenen Samstag, dem 8. November, überwältigt und spricht von einer „bewegenden Welle der Hilfsbereitschaft“, die sich in Graz gezeigt habe. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) half persönlich beim Sortieren der Spenden persönlich mit.

©KPÖ Graz/Simon Gostentschnigg Auch Bürgermeisterin Elke Kahr half bei der Spendenaktion im Grazer Volkshaus.

Hilfe für Menschen auf der Flucht

Seit 2019 sammelt die SOS Balkanroute regelmäßig Hilfsgüter für Menschen auf der Flucht. Viele von ihnen, darunter Familien und Kinder, stecken in Lagern an der bosnisch-kroatischen Grenze fest, oft ohne Zugang zu Wärme, medizinischer Hilfe oder Schutz. „Nur drei Autostunden von Graz entfernt kämpfen Menschen ums Überleben“, erinnert Rosandić. Die Organisation konnte bislang 74 Hilfstransporte auf den Weg bringen. Die Spendenaktion in Graz war nur der Anfang: Bereits Mitte November geht es weiter, mit Terminen in Kufstein (14. November), Innsbruck (23. und 24. November) und Wien (30. November). Gesammelt werden wieder Kleidung, Schlafsäcke und Schuhe.