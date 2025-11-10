Meilenstein für Graz: Neue Zentrale für mehr Sicherheit eröffnet

Mit dem neuen Sicherheits-Service-Center (SSC) der GPS werden künftig alle sicherheitsrelevanten Systeme zentral überwacht. Die neue Leitstelle sorgt für schnellere Reaktionen und mehr Übersicht.

Am Freitag, dem 7. November, wurde am Jakominigürtel 20 das neue Sicherheits-Service-Center (SSC) der Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH (GPS) offiziell eröffnet. Damit bündelt die Stadt Graz erstmals sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme ihrer Beteiligungen an einem Ort. „Man muss sich das so vorstellen: Es gibt an den verschiedenen Stellen und Örtlichkeiten unterschiedliche Kameraüberwachungssysteme, viele reichen von der Qualität her nicht aus“, erklärte Graz GPS-Geschäftsführer Alexander Lozinsek bei der Präsentation des Projekts.

Bisher viele Einzellösungen: Jetzt eine gemeinsame Plattform

Vor dem Start des SSC in Graz war die Sicherheitsinfrastruktur der Stadt stark zersplittert: Verschiedene Kamera- und Zutrittssysteme, unverbundene Server und sogar teils mangelhafte Datenschutzstandards. Das neue Zentrum soll nun genau diese Probleme lösen, indem es alle Systeme vernetzt und über eine gemeinsame Plattform überwacht. Dabei arbeitet die GPS eng mit dem städtischen IT-Dienstleister ITG zusammen, der unter anderem für die IT-Sicherheit und Datenintegration sorgt.

Rund um die Uhr im Einsatz Alarmverfolgung und Routineüberwachung

Nachträgliche Videoauswertung

Überwachung von Zutrittssystemen

Schlüsseldepotverwaltung

Protokollierung und Auswertung sicherheitsrelevanter Ereignisse Damit wird die Stadt Graz im Krisenfall schneller reagieren können und erhält gleichzeitig eine bessere Kontrolle über alle sicherheitsbezogenen Abläufe.

Politik zeigt sich überzeugt

Bei der Eröffnung zeigten sich die Stadträte Claudia Schönbacher, Kurt Hohensinner und Manfred Eber beeindruckt von den neuen Möglichkeiten. Das SSC sei „ein klarer Mehrwert für die Sicherheit in Graz“, so der Tenor. Schon jetzt wird überlegt, welche weiteren Einrichtungen der Stadt an das System angeschlossen werden könnten. Zum Aufgabenportfolio der GPS zählen bereits unter anderem Parkraumüberwachung, Ordnungswache, Rathauswache, Veranstaltungssicherheit, Fahrscheinkontrollen, Revierdienste und Werttransporte. Mit dem neuen SSC kommt nun die technologische Drehscheibe hinzu, eine moderne Leitstelle, die alle Fäden der städtischen Sicherheitsarbeit zusammenführt.