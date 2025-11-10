Schuleinschreibung in Graz: Für viele Eltern beginnt das Nervenflattern

Seit Anfang November läuft die Online-Vormerkung für die Volksschulen und wer ein Kind hat, das vor dem 2. September 2026 sechs Jahre alt wird, muss jetzt aktiv werden. Die Sorge: Bekomme ich den Schulplatz, den ich mir wünsche?

In vielen Familien wird dieser Tage in Graz gerechnet, gehofft und gezittert. Denn immer wieder kursieren Geschichten von Eltern, deren Kinder nicht an der gewünschten Schule in Graz aufgenommen wurden. Besonders begehrte Standorte sind rasch voll, was den Druck zusätzlich erhöht. Dazu kommen die technischen Hürden bei der Online-Vormerkung, nicht selten ist das Thema Einschreibung Gesprächsthema Nummer eins auf Spielplätzen und in Eltern-WhatsApp-Gruppen. Hier erfährst du, wie die Anmeldung funktioniert und worauf du achten musst.

Online-Vormerkung bis 13. November

Noch bis 13. November 2025 können Eltern ihre Kinder für das kommende Schuljahr vormerken. Die Anmeldung erfolgt bequem online, Voraussetzung ist eine gültige E-Mail-Adresse. Dabei können vier Wunschschulen angegeben werden, wovon eine Schule in Wohnortnähe (1.500 Meter Radius) liegen muss. Wichtig zu wissen: Die Vormerkung ist keine fixe Zusage für einen Schulplatz, sondern dient der Bedarfserhebung. Erst im Dezember informiert dann die Stadt per E-Mail, an welcher Schule die Einschreibung tatsächlich stattfinden wird.

Schuleinschreibung im Jänner

Die Einschreibung selbst findet von 12. bis 15. Jänner 2026 statt. Eltern erhalten vorab einen Elternbrief mit allen Terminen und Unterlagen, die zur Anmeldung mitgebracht werden müssen, darunter Geburtsurkunde, Meldenachweis, e-card, Impfpass und das Entwicklungsgespräch aus dem Kindergarten. Wer Unterstützung bei der Online-Vormerkung braucht, kann ins ABI-Service der Stadt Graz (Keesgasse 6) kommen. Dort helfen Mitarbeiter im IBOBB-Café täglich von 9 bis 11 Uhr weiter, mit Dolmetschangebot in mehreren Sprachen, von Arabisch über Türkisch bis Ukrainisch. Hier sind alle wichtigen Infos dazu. Die Stadt Graz erklärt alle wichtigen Schritte und Fragen in ihrer aktuellen Podcast Folge.

Wie die Auswahl funktioniert

Über die endgültige Schulzuweisung entscheidet die Abteilung für Bildung und Integration (ABI) gemeinsam mit den Schulleitungen. Ausschlaggebend sind Kriterien wie Hauptwohnsitz, Nähe zur Schule, Bedarf an Tagesbetreuung und ob Geschwister bereits die Schule besuchen. Auch wenn viele Eltern derzeit zwischen Formularen, Terminen und Sorgen pendeln, die Stadt Graz will mit dem digitalen System und klaren Abläufen für mehr Transparenz sorgen. Wer seine Vormerkung rechtzeitig abgibt, kann der Schuleinschreibung im Jänner also gelassen entgegensehen.