Stadt Graz erhält ECCAR-Award 2025 für den Einsatz gegen Rassismus

Die Stadt Graz ist mit dem ECCAR-Award 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis wurde von der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) zuerkannt und kürzlich bei der Generalversammlung in Zürich verliehen. An der Veranstaltung nahmen Vertreter von insgesamt 86 Mitgliedsstädten aus 15 Ländern teil, ebenso von internationalen Einrichtungen wie der UNESCO und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ): „Es ist wichtig, im Kampf für Gleichberechtigung und Chancengleichheit und gegen Ausgrenzung und Rassismus zusammenzuarbeiten. Dass die Städtekoalition das Grazer Wahlkampfmonitoring als Siegerprojekt gewählt hat, freut mich besonders und bestätigt uns im Bemühen darauf zu achten, dass die Menschenrechte im Alltag in unserer Stadt Graz gelebt werden.“

Beobachtung vor der bevorstehenden GR-Wahl

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz führt seit 2007 Wahlkampfbeobachtungen vor Gemeinderatswahlen durch. Auch im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl 2026 wird das menschenrechtliche Wahlkampfbarometer wieder die Wahlkampagnen anhand eines Ampelsystems bewerten: Grün für einen inklusiven Diskurs, Gelb signalisiert fragwürde Rhetorik und Rot weist auf Menschenrechtsverletzungen hin. Experten analysieren Wahlkampfmaterialien unter rechtlichen, soziologischen und sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten, um Klarheit, Neutralität und Fairness zu gewährleisten. Die Auswirkungen des Wahlkampfmonitorings zeigten sich in deutlich moderateren Kampagnen. Zürich hat 2024 beschlossen, Menschenrechtsstadt zu werden. Daher wurde das Treffen von einer kleinen Grazer Abordnung auch genutzt, im Namen von Bürgermeisterin Elke Kahr Stadtpräsidentin Corinne Mauch für das kommende Jahr, wenn Graz „20 Jahre Menschenrechtsstadt“ feiert, nach Graz einzuladen.