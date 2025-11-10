Graz diskutierte, wie wir morgen wohnen wollen

In Graz wird neu gedacht, wie wir wohnen wollen: nicht allein hinter verschlossenen Türen, sondern gemeinsam. Experten diskutierten, wie aus Ideen für gemeinschaftliches Wohnen echte Lebensräume entstehen können.

Die Frage, wie wir morgen wohnen wollen, betrifft längst nicht mehr nur Städteplaner. Steigende Mieten, verdichteter Raum und das Bedürfnis nach Gemeinschaft bringen viele dazu, umzudenken. Immer öfter entstehen Wohnformen, in denen Menschen zusammenleben, Ressourcen teilen und Nachbarschaft neu gestalten.

Zwischen Ideal und Realität

Gemeinschaftliches Wohnen klingt nach Idylle: gemeinsames Kochen, geteilte Gärten, Räume für Begegnung. Doch wer solche Projekte umsetzen will, stößt oft auf Hürden: komplizierte Genehmigungen, hohe Baukosten, fehlende Förderung. Trotzdem wächst das Interesse, denn die Sehnsucht nach leistbarem und lebendigem Wohnen ist groß.

Graz als Ort des Austauschs

Bei einer Veranstaltung der Grünen Akademie in Graz kamen Experten, Architekten und Bewohner zusammen, um über genau diese Fragen zu sprechen. Diskutiert wurde, welche politischen und strukturellen Schritte nötig wären, damit gemeinschaftliches Wohnen auch in der Steiermark leichter möglich wird.

Lebensqualität entsteht dort, wo Menschen mitgestalten

„Erfolgreiche Baugruppenprojekte zeigen, dass viele Menschen ihren Wohnraum und ihr Umfeld aktiv mitgestalten möchten. Gemeinden mit Erfahrung wissen, dass solche Projekte die Lebensqualität in der Nachbarschaft deutlich verbessern“, erklärte die Grüne Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder nach der Veranstaltung. Mit einer Petition an die Landesebene will sie nun auf notwendige Förderanpassungen aufmerksam machen.