Elke Kahr lädt zum Preis-Schnapsen

Im Gasthaus Fasching in Gries wird wieder gemischt, gedrückt und gestochen. Die KPÖ lädt am 15. November zum großen Schnapsturnier ein. Diesmal sitzt sogar Bürgermeisterin Elke Kahr höchstpersönlich am Kartentisch.

Am Samstag, dem 15. November, verwandelt sich das Gasthaus Fasching in der Vinzenz-Muchitsch-Straße in das Spielfeld aller, die gern ein gutes Blatt in der Hand haben. Beim traditionellen Schnapsturnier heißt es ab 14 Uhr wieder: Wer sticht, gewinnt. Organisiert wird das Turnier von der KPÖ Gries. Mitmachen darf jeder, der Lust hat, ganz ohne Klubzwang. „Egal, ob man immer ein gutes Blatt und die bessere Taktik hat, ob Anfänger oder Profi ist, alle sind herzlich willkommen“, sagt Marcel Peuerl.

Bürgermeisterin Kahr mischt mit

Auch Bürgermeisterin Elke Kahr lässt sich das Turnier nicht entgehen. Sie gilt als begeisterte Kartenspielerin und hat beim Schnapsen schon so manche Partie gewonnen. „Leider komm ich ja viel zu selten zum Schnapsen“, sagt sie. „Darum lass ich mir das Turnier nicht entgehen.“ Das ist die Gelegenheit, die Stadtchefin einmal in lockerer Runde zu treffen, ganz ohne Rednerpult, dafür mit Trumpf und Buben.