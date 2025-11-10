Rekordjahr im Radsport: Graz ehrt seine jungen Medaillengewinner

Vier junge Grazer Rad-Asse, Franz-Josef Lässer, Theo Hauser sowie Anatol und Ruben Friedl, trugen sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein. Zugleich wurde die Nachwuchs-Trophy 2025 vergeben.

Ein Montagvormittag im Zeichen des Erfolgs: Im Grazer Rathaus ehrten Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) die Aushängeschilder des steirischen Radsports. Mit dabei: die frischgebackenen Welt- und Europameister Franz-Josef Lässer, Theo Hauser, Anatol und Ruben Friedl. Gemeinsam mit weiteren Talenten des Landes-Radsport-Verbandes Cycling Austria Steiermark feierten sie den bisher größten Erfolg der steirischen Radsportgeschichte. Insgesamt elf Medaillen holten heimische Athleten in der Saison 2025 – so viele wie noch nie.

Von Graz hinaus an die Weltspitze

Besonders bemerkenswert: Alle vier geehrten Sportler stammen aus Graz bzw. Graz-Stattegg. Sie durchliefen das Ausbildungsmodell des Landes-Radsport-Verbandes und wuchsen im Landes-Leistungszentrum Steiermark, beim Junior Cycling Team Graz und dem Bikeclub Giant Stattegg heran. Schritt für Schritt wurden sie dort an die internationale Spitze geführt.

„Radsport ist in Graz und in der Steiermark tief verwurzelt“

Bürgermeisterin Elke Kahr zeigte sich tief beeindruckt: „Der Radsport ist in Graz und in der Steiermark tief verwurzelt. Ich bin stolz auf unsere erfolgreichen Sportler Franz-Josef Lässer, Theo Hauser, Anatol und Ruben Friedl, deren Leistungen wir heute im Rathaus würdigen dürfen.“ Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner betonte: „Mit der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Graz ehren wir vier herausragende Radsportler, die mit Disziplin, harter Arbeit und großem Talent Welt- und Europameistertitel errungen haben. Sie sind echte Botschafter unserer Sportstadt Graz.“

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr und Sportstadtrat Kurt Hohensinner gratulieren den erfolgreichen Radsportlern Franz-Josef Lässer, Theo Hauser sowie Anatol und Ruben Friedl.

Nachwuchsarbeit als Erfolgsrezept

Gerald Pototschnig, Präsident von Cycling Austria Steiermark, hob die Bedeutung der Nachwuchsförderung hervor: „Im Rathaus zu Gast zu sein, sehen wir als hohe Wertschätzung für den Radsport und zugleich als Bestätigung unserer akribischen Nachwuchsarbeit.“ Seine Botschaft war auch ein Appell: Angesichts einer Studie, laut der bis 2030 die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig sein wird, müsse man den Sport stärker fördern. „Sport ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit“, betonte Pototschnig sinngemäß.

Ganz Österreich blickt nach Graz

Auch KR Harald J. Mayer, Präsident des Österreichischen Radsportverbandes, reiste aus Wien an. Er lobte die Leistung der jungen Athleten und freute sich über die besondere Kulisse im Rathaus: „Es ist nicht selbstverständlich, in solchen Räumlichkeiten geehrt zu werden. Wir sind stolz auf die Sieger, aber auch auf alle, die heute hier sind.“