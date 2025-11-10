Alpen-Adria-Allianz: Steiermark übergibt Vorsitz an Kroatien

In der Aula der Karl-Franzens-Universität Graz kamen Vertreterinnen und Vertreter aus mehreren Regionen des Alpen-Adria-Raums zusammen, darunter Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), die Botschafterin Montenegros Stanica Anđić und der kroatische Gespan Matija Posavec. Gastgeberin war Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), die das Treffen eröffnete. Ihr Bekenntnis war deutlich: Die Regionen zwischen Alpen und Adria wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. „Die Grundlage erfolgreicher internationaler Kooperation ist gelebte Vernetzung“, sagte Khom in ihrer Eröffnungsrede. Wichtig sei, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, ohne den Zusammenhalt zu verlieren. „Wir sitzen gemeinsam in diesem Boot“, so die steirische Landesrätin.

300 Projekte in zwölf Jahren

Seit der Neugründung der Alpen-Adria-Allianz wurden in den vergangenen zwölf Jahren rund 300 Projekte umgesetzt – von Kultur über Bildung bis Forschung. Drei neue Vorhaben wurden in Graz vorgestellt, darunter das Kulturprojekt „UtopiAA“ im Klanghaus Untergreith in der Südweststeiermark. Auch mehrere kroatische Projekte mit slowenischer Beteiligung starten im Jahr 2026. Die Allianz, die derzeit zwölf Mitgliedsregionen in vier Staaten umfasst, vertritt eine Bevölkerung von etwa 7,2 Millionen Menschen. Ziel bleibt, die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg weiter auszubauen.

©Land Steiermark/Robert Binder Gespan Matija Posavec übernahm von LH-Stv. Khom den Vorsitz in der Alpe-Adria-Allianz. ©Land Steiermark/Robert Binder Treffen der Alpen-Adria-Allianz in Graz: LH-Stv. Manuela Khom begrüßte u.a. die Botschafterin Montenegros, Stanica Anđić, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sowie den Gespan von Medimurje, Matija Posavec.

Dank an Peter Kaiser

Besonders gewürdigt wurde Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der als Gründungspräsident maßgeblich zur Wiederbelebung der Allianz beigetragen hat. Khom und Posavec bedankten sich bei ihm für sein langjähriges Engagement. Kaiser hatte bereits 2013 den Impuls zur Reorganisation gegeben, in seiner Amtszeit zwischen 2014 und 2017 wurden 177 Projekte auf den Weg gebracht.

©Land Steiermark/Robert Binder Landeshauptmann Kaiser wurde als Gründungspräsident der Initiative für sein großes Engagement von LH-Stv. Khom und Gespan Posavec sehr herzlich gedankt.

Vorsitz wechselt nach Kroatien

Zum Abschluss des Treffens wurde die Leitung der Alpen-Adria-Allianz offiziell übergeben: Die steirische Vorsitzführung geht an die kroatische Gespannschaft Međimurje. Gespan Matija Posavec übernahm die Allianz-Fahne, die nun in Čakovec, der Hauptstadt der Region, wehen wird „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit fortzusetzen und neue Impulse für den gesamten Alpen-Adria-Raum zu setzen“, sagte Posavec bei der Übergabe. Für die Steiermark sei der Vorsitz ein Beispiel dafür, „wie regionale Partnerschaft über Grenzen hinweg funktionieren kann“, so Khom abschließend.