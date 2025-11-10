Skip to content
Die Feuerwehr Laßnitzhöhe rückte mit zwei Fahrzeugen zum alten Schwimmbad aus. Der Kleinbrand war rasch unter Kontrolle.
Laßnitzhöhe/Graz-Umgebung
10/11/2025
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm: Kleinbrand im alten Schwimmbad in Laßnitzhöhe

Sirenenalarm am Samstagnachmittag: Die Feuerwehr Laßnitzhöhe rückte zum alten Schwimmbad aus. Glücklicherweise entpuppte sich der Einsatz als harmloser als befürchtet.

„Sirenenalarm“, hieß es am Samstag, dem 8. November, in Laßnitzhöhe. Gegen Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe zu einem Brand im alten Schwimmbad alarmiert.  Wie die Florianis mitteilen, rückte die Mannschaft vollbesetzt zum Einsatzort aus. Schon während der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp aus, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. Nach der Erkundung durch Einsatzleiter OBI Marco Adler zeigte sich rasch, dass keine größere Gefahr bestand. „Der Atemschutztrupp musste jedoch nicht tätig werden“, heißt es im Einsatzbericht weiter. Es handelte sich tatsächlich nur um einen kleinen Brand, der mit einem tragbaren Löschgerät rasch gelöscht werden konnte. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Atemschutztrupp in Bereitschaft: Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden.
©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf Glutnester.
