Sirenenalarm: Kleinbrand im alten Schwimmbad in Laßnitzhöhe

„Sirenenalarm“, hieß es am Samstag, dem 8. November, in Laßnitzhöhe. Gegen Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe zu einem Brand im alten Schwimmbad alarmiert. Wie die Florianis mitteilen, rückte die Mannschaft vollbesetzt zum Einsatzort aus. Schon während der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp aus, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. Nach der Erkundung durch Einsatzleiter OBI Marco Adler zeigte sich rasch, dass keine größere Gefahr bestand. „Der Atemschutztrupp musste jedoch nicht tätig werden“, heißt es im Einsatzbericht weiter. Es handelte sich tatsächlich nur um einen kleinen Brand, der mit einem tragbaren Löschgerät rasch gelöscht werden konnte. Im Anschluss kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe Atemschutztrupp in Bereitschaft: Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. ©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf Glutnester.