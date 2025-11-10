Adventfahrplan in Graz: Mehr Busse, neue Linien und viermal gratis fahren
Von 29. November bis 23. Dezember stellen die Graz Linien wieder auf den Adventfahrplan um. Neben dichteren Intervallen und neuen Strecken gibt’s an allen vier Adventsamstagen Freifahrt in der Zone 101.
Ab 29. November verstärken die Graz Linien ihr Angebot: Bis 23. Dezember sind auf mehreren Bus- und Straßenbahnlinien zusätzliche Fahrzeuge unterwegs, um das erhöhte Fahrgastaufkommen in der Adventzeit besser abzufangen. Besonders auf den Linien 39, 63, 64 und 67 fahren werktags mehr Busse, so sollen die Intervalle stabil bleiben, auch wenn in der Innenstadt reger Betrieb herrscht.
Vier Adventsamstage gratis unterwegs
An den vier Adventsamstagen, also am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember, gilt in Graz Freifahrt auf allen Linien mit ein- und zweistelligen Nummern innerhalb der Zone 101. Auch die Schloßbergbahn ist inbegriffen. Nur die Nightline und die Schloßberglifte sind ausgenommen. Damit alle entspannt in die Innenstadt und wieder nach Hause kommen, wird an diesen Tagen etwa die Straßenbahnlinie 4 zwischen 10 und 18.30 Uhr im dichten 7,5-Minuten-Takt geführt.
Günstiger Parken bei P+R-Anlagen
Wer lieber das Auto am Stadtrand abstellt, profitiert an den Adventsamstagen ebenfalls: In den Park-&-Ride-Anlagen Murpark, Fölling und Brauquartier kostet das 24-Stunden-Ticket nur 7 Euro. So soll der Innenstadtverkehr entlastet und das Umsteigen auf Öffis attraktiver gemacht werden.
Feiertag mit Samstagsfahrplan
Am Montag, dem 8. Dezember, dem verkaufsoffenen Marienfeiertag, gilt in Graz der dichte Advent-Samstagsfahrplan. So kommen alle, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen, bequem und ohne Parkplatzsuche in die Stadt. Eine Freifahrt gibt es an diesem Tag allerdings nicht, da der Feiertag auf einen Montag fällt.
Ferienfahrplan und geänderte Linienführungen
Nach den Feiertagen, ab 24. Dezember, gilt bis 6. Jänner der Ferienfahrplan. Am Heiligen Abend, einem Mittwoch, fahren Busse und Straßenbahnen wie an einem Samstag im Ferienbetrieb. Die letzten Kurse ab Jakominiplatz starten um 18 Uhr. In den Weihnachtsnächten (24./25. und 25./26. Dezember) gibt es keinen Nachtbusbetrieb. Das Servicecenter der Graz Linien sowie das Verbund ServiceCenter in der Jakoministraße 1 bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen, ebenso der Fahrgastservice im Rondeau.
Neue Linien ab Ende November:
Mit dem neuen Fahrplan treten auch einige dauerhafte Änderungen in Kraft:
- Die neuen Straßenbahnlinien 16 (Smart City – St. Peter) und 17 (Wetzelsdorf – LKH Med Uni) fahren künftig über den Andreas-Hofer-Platz.
- Die Linie 52 fährt nun im 10-Minuten-Takt, während die neue Linie 52Z abends und an Sonn- und Feiertagen zwischen Hauptbahnhof und Zentralfriedhof unterwegs ist.
- Die Linie 67 erhält eine neue südliche Route über Zanklstraße, Griesplatz und Dr.-Renner-Schule, die 67E verbindet wieder den Andreas-Hofer-Platz mit dem Jakominiplatz.
- Bei den Linien 31, 31E und N2 liegt die neue Endstation nun bei der Harterstraße.
- Auf der Linie 64 werden die Intervalle an Schultagen vormittags verdichtet.
- Zusätzlich fahren die Linien 1 und 63 auch nach Mitternacht noch vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt und Universität.