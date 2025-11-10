Adventfahrplan in Graz: Mehr Busse, neue Linien und viermal gratis fahren

Von 29. November bis 23. Dezember stellen die Graz Linien wieder auf den Adventfahrplan um. Neben dichteren Intervallen und neuen Strecken gibt’s an allen vier Adventsamstagen Freifahrt in der Zone 101.

Ab 29. November verstärken die Graz Linien ihr Angebot: Bis 23. Dezember sind auf mehreren Bus- und Straßenbahnlinien zusätzliche Fahrzeuge unterwegs, um das erhöhte Fahrgastaufkommen in der Adventzeit besser abzufangen. Besonders auf den Linien 39, 63, 64 und 67 fahren werktags mehr Busse, so sollen die Intervalle stabil bleiben, auch wenn in der Innenstadt reger Betrieb herrscht.

Vier Adventsamstage gratis unterwegs

An den vier Adventsamstagen, also am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember, gilt in Graz Freifahrt auf allen Linien mit ein- und zweistelligen Nummern innerhalb der Zone 101. Auch die Schloßbergbahn ist inbegriffen. Nur die Nightline und die Schloßberglifte sind ausgenommen. Damit alle entspannt in die Innenstadt und wieder nach Hause kommen, wird an diesen Tagen etwa die Straßenbahnlinie 4 zwischen 10 und 18.30 Uhr im dichten 7,5-Minuten-Takt geführt.

Günstiger Parken bei P+R-Anlagen

Wer lieber das Auto am Stadtrand abstellt, profitiert an den Adventsamstagen ebenfalls: In den Park-&-Ride-Anlagen Murpark, Fölling und Brauquartier kostet das 24-Stunden-Ticket nur 7 Euro. So soll der Innenstadtverkehr entlastet und das Umsteigen auf Öffis attraktiver gemacht werden.

Feiertag mit Samstagsfahrplan

Am Montag, dem 8. Dezember, dem verkaufsoffenen Marienfeiertag, gilt in Graz der dichte Advent-Samstagsfahrplan. So kommen alle, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen, bequem und ohne Parkplatzsuche in die Stadt. Eine Freifahrt gibt es an diesem Tag allerdings nicht, da der Feiertag auf einen Montag fällt.

Ferienfahrplan und geänderte Linienführungen

Nach den Feiertagen, ab 24. Dezember, gilt bis 6. Jänner der Ferienfahrplan. Am Heiligen Abend, einem Mittwoch, fahren Busse und Straßenbahnen wie an einem Samstag im Ferienbetrieb. Die letzten Kurse ab Jakominiplatz starten um 18 Uhr. In den Weihnachtsnächten (24./25. und 25./26. Dezember) gibt es keinen Nachtbusbetrieb. Das Servicecenter der Graz Linien sowie das Verbund ServiceCenter in der Jakoministraße 1 bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen, ebenso der Fahrgastservice im Rondeau.