Drogenring aus dem Grazer Gefängnis: „Er ist nicht Pablo Escobar“

Eigentlich sitzen sie längst hinter Gittern, doch laut Ermittlungen sollen zwei Häftlinge aus dem Hochsicherheitstrakt der Grazer Karlau den Handel mit Kokain und anderen Drogen über Grenzen hinweg gesteuert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, den Drogenverkehr zwischen Slowenien, der Steiermark und Kärnten organisiert zu haben.

Handy als Schaltzentrale des Drogenrings

Wie die Staatsanwaltschaft vor dem Geschworenengericht ausführte, sollen die Angeklagten mithilfe eines illegal eingeschmuggelten Mobiltelefons den gesamten Handel koordiniert haben. Über Anweisungen aus der Haft heraus hätten sie Kuriere angeworben, den Import organisiert und Finanzabwicklungen angeordnet. Laut Ermittlungen verfügte das organisierte Netzwerk über sogenannte „Suchtgiftbunker“ und ein dichtes Netz an Vertrauten, die die Geschäfte außerhalb der Gefängnismauern am Laufen hielten. Ein von der Anklage vorgelegtes Organigramm zeigt ein Geflecht von rund 20 Personen, die als Handlanger oder Mittelsmänner fungiert haben sollen. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung sprach die Staatsanwältin Ines Eichwalder in diesem Zusammenhang von „Großbandenführern“, die über Import und Vertrieb entschieden hätten. Thema am Prozesstag war auch der Besitz des Handys. Der Verteidiger des 32-jährigen Klagenfurters macht darauf aufmerksam, dass es aus der Erfahrung so ist, dass ein Handy vielen Insassen weitergereicht wird. Es habe laut ihm ein Kommunikation nach draußen stattgefunden, aber dies sei kein persönlicher Tatnachweis und außerdem sei sein Mandant, „kein zweiter Pablo Escobar“.

Riesige Mengen und lebenslange Haft drohen

Die beschlagnahmten Mengen sollen die gesetzlichen Grenzwerte um ein Vielfaches übersteigen. Beim Import sei laut Anklage das 572-Fache, beim Verkauf sogar das 800-Fache der sogenannten Grenzmenge überschritten worden, genug, um eine Anklage nach dem sogenannten „Mafia-Paragrafen“ zu rechtfertigen. Im Falle einer Verurteilung droht den beiden Männern lebenslange Haft. Beide Angeklagten sind in der Justiz bereits bekannt, sie verbüßen derzeit Haftstrafen wegen Suchtgifthandels. Das aktuelle Verfahren am Straflandesgericht in Graz ist auf mindestens vier Verhandlungstage angesetzt. Bis dahin müssen die Geschworenen klären, ob aus der Justizanstalt tatsächlich ein internationaler Drogenhandel geführt wurde, oder ob die Beweiskette zu schwach ist, um die Angeklagten zu verurteilen.