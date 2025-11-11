Millionenauftrag: Grazer beliefern jetzt Batterien an „Global Player“

Während viele Industriebetriebe über Auftragsrückgänge klagen, beweist jetzt das Grazer Technologieunternehmen KS Engineers, dass Innovation auch in schwierigen Zeiten gefragt ist. Das 700-köpfige Unternehmen, davon allein 650 Mitarbeiterin Graz, liefert aktuell ein Batterie-Prüffeld an einen internationalen Automobilhersteller in Mitteleuropa, ein Projekt im zweistelligen Millionenbereich.

©KS Engineers/Lichtmeister Geschäftsführer von KS Engineers: Wolfram Rossegger: „Wir sind mehr aufzuhalten.“

Fahrzeugbatterien im Test

Mit dem System sollen künftig bis zu 23 Fahrzeugbatterien gleichzeitig getestet werden. Dabei werden sämtliche Belastungen simuliert, die Akkus im realen Betrieb aushalten müssen, von extremer Kälte bis zu tropischer Hitze. „Unsere Anlage wird von einem großen europäischen Hersteller genutzt, um eigene Fahrzeugbatterien schneller zur Serienreife zu bringen. Elektromobilität ist längst nicht mehr aufzuhalten und wir liefern die Werkzeuge dafür“, erklärt Geschäftsführer Wolfram Rossegger. Das Prüffeld ist ein technisches Schwergewicht: 165 Meter an Schaltschränken, 650 Meter Kabellänge und ein Gesamtgewicht von rund fünf Tonnen. Herzstück sind die PowerCubes, eigens von KS Engineers entwickelte Module, die elektrische Energie flexibel in unterschiedliche Strom und Spannungsformen umwandeln. Dadurch können Batterien vom Motorrad bis zum Lkw unter realistischen Bedingungen getestet werden. „Unsere Kunden können ihre Batterien schneller, effizienter und unter exakt reproduzierbaren Bedingungen entwickeln“, so Rossegger. Die modulare Bauweise reduziert den Energieverbrauch und erleichtert Wartung und Erweiterung.

Von Graz in die Welt

Aufgebaut wurde die gesamte Anlage im Grazer Werk, wo derzeit die letzten Tests laufen. Anfang 2026 wird das System beim Kunden installiert und dort in der Forschung & Entwicklung eingesetzt. Das Unternehmen bleibt damit seinem Ruf als zuverlässiger Nischenanbieter treu: KS Engineers liefert keine Standardprodukte, sondern maßgeschneiderte Hightech-Lösungen. „Jeder Auftrag erweitert unser Know-how und unsere Innovationskraft, das ist unsere Stärke im internationalen Wettbewerb“, betont Rossegger. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten sei die Auftragslage stabil: „Wir spüren zwar die Zurückhaltung am Weltmarkt, sind aber gut ausgelastet.“