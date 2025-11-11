75 Mitarbeiter im Magistrat Graz feierten Dienstjubiläum

Nach längerer Pause wurden im Rathaus wieder Mitarbeiter geehrt, die seit 25 oder 40 Jahren im Dienst der Stadt Graz stehen. 75 Jubilare feierten ihr Engagement für die Stadt.

Im Gemeinderatssitzungssaal des Grazer Rathauses wurde am Montag eine liebgewonnene Tradition wiederbelebt. Mitarbeiter des Magistrats, die seit Jahrzehnten im Dienst stehen, wurden für ihre langjährige Treue geehrt. Insgesamt 75 Personen feierten ihr Dienstjubiläum. 43 von ihnen sind seit 25 Jahren Teil der Stadtverwaltung, 32 bereits seit 40 Jahren. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Magistratsdirektor Martin Haidvogl gratulierten persönlich und überreichten die Urkunden an die Jubilare. Nach einigen Jahren Pause war die Freude spürbar groß, diese Form der Anerkennung wieder gemeinsam feiern zu können.

Dank an jene, die die Stadt tragen

„Ich weiß, wie wichtig es ist, danke zu sagen. Heute nicht nur von Seiten des Magistrats, sondern auch von Seiten der Stadtregierung. Danke für Ihre Treue, für die Loyalität und das Begleiten. Politiker kommen und gehen, aber Sie, liebe Mitarbeiter, garantieren die Kontinuität der Arbeit für unsere Stadt, für die Bevölkerung in Graz“, sagte Bürgermeisterin Elke Kahr in ihrer Ansprache. Sie betonte, dass Graz auf seine Verwaltung stolz sein könne: „Wir können auf unsere Verwaltung und unsere Kollegen extrem stolz sein!“

Verwaltung mit Rückgrat

Auch Magistratsdirektor Martin Haidvogl fand anerkennende Worte: „Die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet auch bei der Grazer Bevölkerung große Anerkennung: In Umfragen zählt Graz regelmäßig zu den Top-Städten Europas – zuletzt bewerteten die Grazerinnen und Grazer ihre Verwaltung deutlich über dem EU-Durchschnitt.“ Diese Rückmeldung sei, so Haidvogl, ein „schönes Zeichen für alle, die mitgestalten und für unsere Stadt Tag für Tag Verantwortung übernehmen“.

Persönlichkeiten mit Geschichte

Unter den Geehrten befanden sich auch zwei Abteilungsleiter: Günter Fürntratt, Leiter der Abteilung für Bildung und Integration, sowie Doris Jurschitsch, Leiterin der Bau- und Anlagenbehörde. Beide blicken auf 25 Jahre im Magistrat zurück. Jahre, in denen sie die Entwicklung der Stadt entscheidend mitgeprägt haben.

Feierlicher Rahmen und Wertschätzung

Organisiert wurde die Ehrungsfeier von der Abteilung für Kommunikation. Sie sorgte nicht nur für den festlichen Rahmen, sondern auch für liebevolle Details – von der Musik aus den jeweiligen Dienstantrittsjahren 1985 und 2000 bis hin zu den Jubiläumsgeschenken. Als Symbol der Anerkennung erhielten die Geehrten eine Anstecknadel mit dem Graz-Panther. Wolfgang Demschner, Vorsitzender des Zentralausschusses, brachte es auf den Punkt: „Für unsere treuen Mitarbeiter ist die Jubilarsehrung eine sehr schöne Geste der Stadt Graz. Dieses ‚Danke‘ steht symbolisch für das gute Verhältnis zwischen Dienstnehmer und der Stadt als Dienstgeberin und für das ausgezeichnete sozialpartnerschaftliche Klima!“