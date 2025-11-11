„Ahoi!“ – jetzt übernehmen die Narren das Grazer Rathaus

Mit einem lauten „Ahoi!“ und viel Schmäh stürmten die Narren das Grazer Rathaus. Bürgermeisterin Kahr kämpfte tapfer um ihren Schlüssel, verlor ihn aber lachend an Scherzherzog Walter und seine bunte Truppe.

Punkt 11:11 Uhr hallte es über den Grazer Hauptplatz: „Ahoi!“ Mit diesem Ruf begann offiziell die närrische Zeit in der steirischen Landeshauptstadt. Wie jedes Jahr am 11. November übernahmen die Narren symbolisch die Macht. Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) musste den Rathausschlüssel abgeben. „Ich gebe ihn nicht her!“, rief sie lachend vom Balkon, doch gegen Scherzherzog Walter Kriwetz und seine bunt gekleidete Garde hatte sie keine Chance. Unter Jubel und Musik überreichte sie schließlich den großen, schmiedeeisernen Schlüssel.

Krapfen, Kostüme und ganz viel Schmäh

Nach der Schlüsselübergabe wurde gefeiert. Krapfen wurden verteilt, Konfetti flog über den Platz, und die ersten Tanzschritte der Faschingssaison ließen nicht lange auf sich warten. Wer auf dem Hauptplatz stand, merkte: Hier ging es nicht nur um Tradition, sondern um Freude, Zusammenhalt und eine gute Portion Humor.

©Stadt Graz/Fischer | Scherzherzog Walter Kriwetz und seine Garde eroberten den Hauptplatz mit Krapfen, Musik und jeder Menge guter Laune.

Eine Gilde mit Geschichte

Die 1. Grazer Faschingsgilde, ursprünglich 1971 als „1. Grazer Faschingsclub“ gegründet, führt diese Tradition seit über fünfzig Jahren fort. Mit Liebe zum Detail und echtem Herzblut organisiert die Gilde jedes Jahr den Start in den Fasching und sorgt dafür, dass das närrische Treiben nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen ein Highlight bleibt.

Schlüssel kommt am Faschingsdienstag zurück

Doch die Macht der Narren ist zeitlich begrenzt. Am Faschingsdienstag wird der Rathausschlüssel feierlich an die Stadtregierung zurückgegeben, bis dahin heißt es: lachen, tanzen und das Leben nicht allzu ernst nehmen. „Traditionen sind wichtig – und schön, wenn sie mit so viel Liebe weitergeführt werden“, sagte Bürgermeisterin Kahr zum Abschluss. In Graz jedenfalls hat der Spaß ab sofort das Sagen.